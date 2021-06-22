Die Zeit опубликовала статью Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое»

Немецкое издание Die Zeit опубликовало статью президента РФ Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое». Статья приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

«У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика», — отмечает президент РФ.

По его мнению, общая цель всех стран — это обеспечение безопасности без разделительных линий, единое пространство сотрудничества для процветания Европы и мира.

Путин напомнил, что для становления послевоенной Европы колоссальную роль сыграло «историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединенной Германии».

Президент РФ отметил — Россия стремилась развивать отношения с европейцами, однако победил другой подход, в основе которого лежало расширение Североатлантического альянса. С 1999 года, отмечается в статье, последовало еще пять волн расширения НАТО, несмотря на то что альянс давал обещания о том, что «это не направлено против вас», что «границы блока к вам приближаться не будут», пишет bfm.ru. Однако прецедент был создан.

Путин выразил беспокойство тем, что сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений.

По мнению президента, необходимо помнить уроки прошлого. Процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. «Потому что Россия — одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой».

Путин подчеркнул, что Россия открыта к честному созидательному взаимодействию с Европой и выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства.

Статья опубликована в немецкой газете Die Zeit, а также на сайте Кремля.