«Дымовая завеса в виде Госсовета»: политолог рассказал о козыре Путина

Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

«Операция была проведена красиво, все — как положено. Захват территории, дымовая завеса в виде Госсовета, изменение группировки сил. Все это было задумано ради сегодняшнего дня. Чтобы обнулить президентские сроки. Все гадали о том, какую функцию будет выполнять Госсовет, какими отношениями будет связан с другими ветвями власти, но главный удар был нанесен сегодня (10 марта)», — цитирует «Росбалт» политолога.

По его словам, происходящему предшествовали недавние заявления Путина о том, что между стабильностью и сменяемостью власти он выберет первое — «пока не обрастем жирком».

«Но жирком можно обрастать долго, его никогда много не бывает. А на фоне обвала мировых бирж, ослабевшего рубля и эпидемии коронавируса заявление президента звучит особенно мощно. Теперь все выглядит так, будто в мире сейчас слишком много угроз, чтобы отдавать власть другому президенту — только Путин может держать все под контролем. Скоро на госканалах это все нам хорошо расскажут и покажут», — предупредил Конфисахор.

10 марта Госдума одобрила обнуление президентских сроков после принятия поправок в Конституцию. Это означает, что Владимир Путин может остаться у власти после 2024 года.