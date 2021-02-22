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Политика

Директор алтайской лиги КВН ответил на нападки чиновников и их «веселые картинки»

Директор недавно закрытой лиги #КВНАЛТАЙ Андрей Новиков записал новый ролик с призывом к управлению молодежной политики края выйти на диалог с молодежью.

Команда КВН «От Души», Барнаул.
Команда КВН «От Души», Барнаул.
фото предоставлено Радио Юмор FM Барнаул.

Руководитель лиги заявил, что не собирался снимать второе видео, но официальные комментарии чиновников вынудили его отреагировать.

Андрей Новиков,
Директор лиги #КВНАЛТАЙ

Во-первых, потому что их аргументы, мягко говоря, не соответствуют действительности. Во-вторых, они обесценивают то, что лига #КВНАЛТАЙ делала все эти годы: и нашу работу, и труд команд КВН, которые играли у нас, и наших зрителей, и наших партнёров. Мне кажется, что общение в таком ключе как минимум некорректно".

В ролике Новиков отвечает на «факты» от управления молодёжной политики края, которые были предоставлены СМИ.

Например, Новиков опроверг утверждение чиновников о том, что алтайская лига насчитывала около 100 участников. По его словам, последняя игра в Бийске собрала 18 команд КВН.

«Ребята из Заринска и Павловска очень удивились, что их не существует. Кстати, чемпионом последнего сезона лиги #КВНАЛТАЙ стала команда из села Сычевка (Смоленский район. — прим. ред.)», — прокомментировал директор лиги.

Чемпионом сезона 2019 стала Команда КВН «Экстрим», с. Сычевка.
Чемпионом сезона 2019 стала Команда КВН «Экстрим», с. Сычевка.
фото предоставлено Радио Юмор FM Барнаул.

Напомним, 18 февраля директор официальной лиги КВН в Алтайском крае Андрей Новиков заявил о ее закрытии после восьми лет работы.

Переговоры с региональными властями успехом не увенчались — не удалось даже лично встретиться с начальником управления молодежной политики Екатериной Четошниковой.

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