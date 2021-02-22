Директор алтайской лиги КВН ответил на нападки чиновников и их «веселые картинки»

Директор недавно закрытой лиги #КВНАЛТАЙ Андрей Новиков записал новый ролик с призывом к управлению молодежной политики края выйти на диалог с молодежью.

Руководитель лиги заявил, что не собирался снимать второе видео, но официальные комментарии чиновников вынудили его отреагировать.

Андрей Новиков,

Директор лиги #КВНАЛТАЙ

Во-первых, потому что их аргументы, мягко говоря, не соответствуют действительности. Во-вторых, они обесценивают то, что лига #КВНАЛТАЙ делала все эти годы: и нашу работу, и труд команд КВН, которые играли у нас, и наших зрителей, и наших партнёров. Мне кажется, что общение в таком ключе как минимум некорректно".

В ролике Новиков отвечает на «факты» от управления молодёжной политики края, которые были предоставлены СМИ.

Например, Новиков опроверг утверждение чиновников о том, что алтайская лига насчитывала около 100 участников. По его словам, последняя игра в Бийске собрала 18 команд КВН.

«Ребята из Заринска и Павловска очень удивились, что их не существует. Кстати, чемпионом последнего сезона лиги #КВНАЛТАЙ стала команда из села Сычевка (Смоленский район. — прим. ред.)», — прокомментировал директор лиги.

Чемпионом сезона 2019 стала Команда КВН «Экстрим», с. Сычевка. фото предоставлено Радио Юмор FM Барнаул.

Напомним, 18 февраля директор официальной лиги КВН в Алтайском крае Андрей Новиков заявил о ее закрытии после восьми лет работы.

Переговоры с региональными властями успехом не увенчались — не удалось даже лично встретиться с начальником управления молодежной политики Екатериной Четошниковой.