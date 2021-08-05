Директор школы возглавил район в Алтайском крае

Евгений Герман родился в 1966 году. До избрания руководил школой и был председателем Третьяковского районного Совета депутатов.
В 1991 году закончил Барнаульский государственный педагогический институт по специальности «Начальное военное обучение и физическое воспитание».
Имеет нагрудный знак «Почетный работник общего образования» и звание «Ветеран труда Алтайского края».
Срок полномочий вновь избранного главы района составляет 5 лет.
Ранее в Алтайском крае назначили исполняющего обязанности руководителя СУ СКР.