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Политика

Директор школы возглавил район в Алтайском крае

Главой Третьяковского района Алтайского края на заседании райсовета избрали Евгения Германа, директора Садовой СОШ, сообщает пресс-центр краевого правительства.

Депутат. Портфель.
Депутат. Портфель.
CC0

Евгений Герман родился в 1966 году. До избрания руководил школой и был председателем Третьяковского районного Совета депутатов.

В 1991 году закончил Барнаульский государственный педагогический институт по специальности «Начальное военное обучение и физическое воспитание».

Имеет нагрудный знак «Почетный работник общего образования» и звание «Ветеран труда Алтайского края».

Срок полномочий вновь избранного главы района составляет 5 лет.

Ранее в Алтайском крае назначили исполняющего обязанности руководителя СУ СКР.

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