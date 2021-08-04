Алтайский СК временно возглавил аналитик с многочисленными наградами

Накануне прежний начальник регионального следкома Андрей Хвостов, возглавлявший ведомство с 2018 года, покинул должность — ушел на пенсию.
«Указом президента РФ и приказом председателя СК РФ от 30 июля на должность первого замруководителя назначен полковник юстиции Игорь Колесниченко <…> До назначения руководителя исполнять обязанности будет Колесниченко», — говорится в сообщении.
Игорь Колесниченко в 1993 году окончил АлтГУ. После занимал должности стажера и старшего следователя прокуратуры Индустриального района Павлодара в Казахстане.
В 1994 году переехал в Россию и начал службу в прокуратуре Алтайского края.
С 2007 года трудился в алтайском СК — возглавлял организационно-аналитический и контрольно-следственный отделы. Имеет многочисленные награды и поощрения.
Напомним, в июле в Алтайском крае появился новый прокурор Антон Герман, прежний тоже ушел на пенсию.