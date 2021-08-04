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Жизнь

Алтайский СК временно возглавил аналитик с многочисленными наградами

Исполнять обязанности руководителя алтайского СК будет первый заместитель Игорь Колесниченко, назначенный указом президента России, сообщает ведомство.

Игорь Колесниченко, первый замруководителя СУ СК по Алтайскому краю.
Игорь Колесниченко, первый замруководителя СУ СК по Алтайскому краю.
altai-krai.sledcom.ru.

Накануне прежний начальник регионального следкома Андрей Хвостов, возглавлявший ведомство с 2018 года, покинул должность — ушел на пенсию.

«Указом президента РФ и приказом председателя СК РФ от 30 июля на должность первого замруководителя назначен полковник юстиции Игорь Колесниченко <…> До назначения руководителя исполнять обязанности будет Колесниченко», — говорится в сообщении.

Игорь Колесниченко в 1993 году окончил АлтГУ. После занимал должности стажера и старшего следователя прокуратуры Индустриального района Павлодара в Казахстане.

В 1994 году переехал в Россию и начал службу в прокуратуре Алтайского края.

С 2007 года трудился в алтайском СК — возглавлял организационно-аналитический и контрольно-следственный отделы. Имеет многочисленные награды и поощрения.

Напомним, в июле в Алтайском крае появился новый прокурор Антон Герман, прежний тоже ушел на пенсию.

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