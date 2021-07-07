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Жизнь

Нового прокурора Алтайского края представили коллективу и поставили конкретные задачи

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин представил коллективу прокуратуры Алтайского края, губернатору Виктору Томенко и руководителям органов власти нового главного прокурора края Антона Германа.

Прокурор Алтайского края Антон Герман.
Прокурор Алтайского края Антон Герман.
epp.genproc.gov.ru

Помимо напутственных слов, Демешин обозначил ряд региональных проблем, требующих пристального внимания.

Среди них вопросы реализации мероприятий нацпроектов, трудовой занятости населения, восстановления прав дольщиков и обеспечение жильем детей-сирот.

«Поставив перед прокуратурой края конкретные задачи, заместитель Генерального прокурора России отметил, что коллектив во главе с новым прокурором способен их выполнить», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как ранее писал altapress.ru, прежний главный прокурор края Александр Руднев покинул пост и ушел на пенсию.

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