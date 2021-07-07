Нового прокурора Алтайского края представили коллективу и поставили конкретные задачи

Помимо напутственных слов, Демешин обозначил ряд региональных проблем, требующих пристального внимания.
Среди них вопросы реализации мероприятий нацпроектов, трудовой занятости населения, восстановления прав дольщиков и обеспечение жильем детей-сирот.
«Поставив перед прокуратурой края конкретные задачи, заместитель Генерального прокурора России отметил, что коллектив во главе с новым прокурором способен их выполнить», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Как ранее писал altapress.ru, прежний главный прокурор края Александр Руднев покинул пост и ушел на пенсию.