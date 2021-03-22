Прокурор Алтайского края ушел в отставку на пенсию

Прокурор Алтайского края Александр Руднев покинул пост и ушел на пенсию, сообщает amic.ru со ссылкой на свои источники.

«Кто придет на смену Рудневу, пока неизвестно», — отмечает издание.

«Коммерсантъ» отмечает, что прокурор края написал заявление после расширенного заседания коллегии, посвященной итогам работы органов прокуратуры за 2020 год. Коллегия состоялась 17 марта в Москве. Его полномочия истекали только в апреле 2024 года, также указывает издание.

Напомним, Руднев возглавил алтайскую прокуратуру в апреле 2019 года — сменил на посту Якова Хорошева, который уехал управлять ведомством в Новосибирской области.

Ранее altapress.ru побеседовал с Рудневым. Советуем прочитать, если интересно, почему уровень коррупции в регионе социально терпимый и как это бедствие преодолеть.