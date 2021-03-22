Прокурор Алтайского края ушел в отставку на пенсию

«Кто придет на смену Рудневу, пока неизвестно», — отмечает издание.
«Коммерсантъ» отмечает, что прокурор края написал заявление после расширенного заседания коллегии, посвященной итогам работы органов прокуратуры за 2020 год. Коллегия состоялась 17 марта в Москве. Его полномочия истекали только в апреле 2024 года, также указывает издание.
Напомним, Руднев возглавил алтайскую прокуратуру в апреле 2019 года — сменил на посту Якова Хорошева, который уехал управлять ведомством в Новосибирской области.
Ранее altapress.ru побеседовал с Рудневым. Советуем прочитать, если интересно, почему уровень коррупции в регионе социально терпимый и как это бедствие преодолеть.
Александр Руднев родился в 1974 году в селе Нижняя Каменка Алтайского района Алтайского края. В 1996 году окончил Алтайский государственный университет.
С 1996 года служит в прокуратуре. Его карьерный путь начался должности помощника прокурора района и следователя. Руднев работал заместителя прокурора Алтайского района, прокурором Быстроистокского и Павловского районов, начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной оперативно-розыскной деятельностью Алтайского края.
Неоднократно награжден за примерное исполнение служебного долга.