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2 апреля
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Жизнь

Путин назначил нового главного прокурора Алтайского края. Что о нем известно?

Путин подписал указ о назначении Александра Руднева на должность прокурора Алтайского края на пятилетний срок, сообщается на сайте Генпрокуратуры. В последнее время Руднев работал первым заместителем прокурора Волгоградской области.

Александр Руднев
Александр Руднев
www.volgoproc.ru

Что известно об Александре Рудневе

Александр Руднев родился в 1974 году в селе Нижняя Каменка Алтайского района Алтайского края.

В 1996 году окончил Алтайский государственный университет.

С 1996 года служит в прокуратуре. Его карьерный путь начался должности помощника прокурора района и следователя. Руднев работал заместителя прокурора Алтайского района, прокурором Быстройстокского и Павловского районов, начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной оперативно-розыскной деятельностью Алтайского края.

Неоднократно награжден за примерное исполнение служебного дола.

Ранее сообщалось, что депутаты АКЗС согласовали кандидатуру нового прокурора — Александра Руднева.

Бывший главный алтайский прокурор Яков Хорошев занял аналогичную должность в Новосибирской области.

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