Путин назначил нового главного прокурора Алтайского края. Что о нем известно?

Что известно об Александре Рудневе
Александр Руднев родился в 1974 году в селе Нижняя Каменка Алтайского района Алтайского края.
В 1996 году окончил Алтайский государственный университет.
С 1996 года служит в прокуратуре. Его карьерный путь начался должности помощника прокурора района и следователя. Руднев работал заместителя прокурора Алтайского района, прокурором Быстройстокского и Павловского районов, начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной оперативно-розыскной деятельностью Алтайского края.
Неоднократно награжден за примерное исполнение служебного дола.
Ранее сообщалось, что депутаты АКЗС согласовали кандидатуру нового прокурора — Александра Руднева.
Бывший главный алтайский прокурор Яков Хорошев занял аналогичную должность в Новосибирской области.