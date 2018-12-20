Заместитель генпрокурора России представил нового прокурора Алтайского края

Представление о назначении Руднева от генпрокурора Юрия Чайки поступило в заксобрание 13 декабря.
Владимир Малиновский,
заместитель генерального прокурора РФ:
Андрей Викторович зарекомендовал себя высоко квалифицированным, инициативным работником. Проявляет оперативность при решении вопросов, нацеливает сотрудников на устранение нарушений законодательства. По профессиональным и личным качествам способен организовать работу алтайской прокуратуры в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Руднев коротко рассказал депутатам о себе, сообщил, что получил достаточно большой управленческий опыт и планирую все свои знания и навыки применить на благо Алтайского края.
За утверждение его кандидатуры депутаты проголосовали единогласно. Теперь его кандидатуру должны утвердить в генеральной прокуратуре, и президент — подписать соответствующий указ.
Александру Рудневу 44 года. Родился в Алтайском районе. В прокуратуре служит с 1996 года, после окончания юрфака АлтГУ.
Он начинал помощником Алтайского межрайонного природоохранного прокурора, затем работал зампрокурора Алтайского района, потом прокурором Быстроистокского, Павловского районов. С 2007 по 2010 годы был начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Алтайского края. С 2010 года — первый заместитель прокурора Волгоградской области.
По закону кандидатура прокурора должна согласовываться с парламентом региона и губернатором.
Напомним, прежнего прокурора Якова Хорошева, проработавшего в крае 9 лет, в ноябре утвердили прокурором Новосибирской области.