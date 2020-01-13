Прокурор Алтайского края Александр Руднев считает уровень коррупции в регионе социально терпимым, и говорит, что одним лишь устрашением это бедствие не преодолеть. В разговоре с altapress.ru он рассказал, почему прокуратуру не устроил приговор Вадиму Надвоцкому, с какого сайта он начинает день, как ведомство оценивает качество следствия в регионе, как на него влияет судебная реформа и о многом другом. Это его первое интервью нашему изданию.

Краткое содержание

Об уровне коррупции

— Александр Викторович , как бы Вы оценили уровень коррупции в Алтайском крае?

— Я бы ответил так: уровень контролируемый и социально терпимый, потому что преступления, которые выявляют правоохранительные органы, не носят массового характера. Систему противодействия коррупции за многие годы удалось выстроить, и она, на мой взгляд, работает эффективно.

Хотя надо понимать, что количество правонарушений не в полной мере характеризует это явление. Если правонарушений стало меньше, это можно трактовать двояко: либо меньше стали нарушать, либо меньше выявлять.

Коррупция — латентный вид правонарушений, и о большинстве преступлений нам неизвестно. В обществе всегда будет существовать конфликт между публичными и частными интересами.

Коррупция. Анна Зайкова

— Самым заметным в последнее время было дело о коррупции Вадима Надвоцкого , который сам в ГУ МВД должен был с ней бороться. Ему вынесен обвинительный приговор. Как вы думаете , другие коррупционеры сделали из этого дела оргвыводы?

— Приговор, может быть, кого-то и остановит. Но устрашением мы вряд ли решим проблему — к ней нужно подходить комплексно. Как показывает жизнь, такие новости живут не очень долго. Полагаю, без работы органы правопорядка не останутся. Дело Надвоцкого показывает, на мой взгляд, самое главное: у нас нет исключений и нет неприкасаемых.

— Надвоцкий получил четыре года лишения свободы — срок не очень большой , если сравнить , скажем , с приговором бывшему вице-губернатору края Юрию Денисову , которому дали восемь лет. Согласна ли прокуратура с таким наказанием?

— Приговор нас не устроил, и мы его обжаловали — в том числе по основанию мягкости наказания. Но в силу он еще не вступил, поэтому сейчас комментировать его, полагаю, не совсем корректно. Когда выскажется апелляционная инстанция, станет понятно, какова позиция суда — субъекта, который вершит карательную политику страны.

Вадим Надвоцкий Скрин с YouTube

О незаконно нажитом имуществе

— Прокуратура имеет возможность через суд обращать в доход государства имущество , которое незаконно нажито чиновником. Есть ли такие прецеденты в Алтайском крае?

— Если вы имеете в виду обращение в доход государства имущества, законность приобретения которого не доказана, то не так давно мы обратились с таким иском. На сегодня суд решение еще не вынес.

— Как определяется , что имущество нажито незаконно?

— Считается доход должностного лица и членов его семьи за три последних года. Если стоимость приобретенного за этот период имущества выше дохода, ему задают вопрос, откуда у него средства.

Взятка. Анна Зайкова

Если ничего вразумительного чиновник не рассказывает, мы делаем вывод, что доходы не являются законными.

Иначе говоря, мы презюмируем незаконность доходов. Непосредственно сам чиновник ответственности не несет, если его вина не доказана.

— Почему , как вы думаете , ещё не сформировалась такая практика?

— Эта норма существует уже несколько лет, но такие случаи удается выявить не часто. Чиновники — не глупые люди, они регистрируют имущество на родственников, камуфлируют его — словом, используют различные уловки, чтобы уйти от ответственности.

Городская дума Барнаула. Дмитрий Кудрявцев

О нарушениях депутатов

- Прокуратура инициировала судебные разбирательства , связанные с нарушением депутатами Барнаула закона при предоставлении «деклараций» за 2017 год , и требовала досрочно прекратить их полномочия. Но депутатов только «пожурили». Удовлетворены ли вы тем , как разрешилась ситуация?

— Тут важна история вопроса. Когда иски заявлялись, законодательство предусматривало единственное наказание для депутатов — прекращение их полномочий. Поэтому прокурор и поставил такой вопрос.

Пока мы обращались в суды и обжаловали вынесенные ими решения, был принят федеральный закон, который предусматривает альтернативные виды ответственности для депутатов: предупреждение, запрет занимать на постоянной основе должности в комиссиях и комитетах и другие.

А представительный орган вправе самостоятельно выбрать, какую меру применить. Так же как работодатель: он может уволить сотрудника, замеченного пьяным на рабочем месте, закон позволяет ему это сделать. А может вынести выговор.

Правосудие. СС0.

— Был ли итог результатом определенного компромисса — может быть , не политического , но общественного?

— Вопрос о соразмерности наказания здесь уместен. В России выявляются сотни тысяч, если не миллионы случаев, когда муниципальные или государственные служащие допускают неточности. Не помню, чтобы за это массово увольняли.

А вот для депутатов ничего другого не предусматривалось. Да, если нарушения выявлены, надо разбираться, ставить на вид. Но лишение полномочий должно быть окончательным этапом применения мер ответственности. Тем более, что это достаточно массовое нарушение, и если мы начнем за это лишать депутатов мандата — кто будет принимать нормативно-правовые акты?

Тем не менее, несколько депутатов в Алтайском крае были в 2019 году все же лишены полномочий, такое решение принял представительный орган местного самоуправления.

— Иск прокуратуры в суде рассматривали в закрытом режиме. Но гласность — важнейший инструмент для борьбы с коррупцией и ее проявлениями. Считаете ли вы то решение правильным?

— Таково решение суда, и я не думаю, что могу здесь что-либо возразить. Вероятно, та обстановка, которая складывалась вокруг этого вопроса, требовала внимательного, скрупулёзного его рассмотрения без ажиотажа.

Предприятия и проверки бывают разными Михаил Хаустов

О проверках предпринимателей

— Роль прокуратуры по отношению к предпринимателям выглядит двойственно. С одной стороны , вы защищаете их права. С другой — возбуждаете дела об административном правонарушении — и тех же предпринимателей наказывают. Не противоречат ли друг другу эти направления?

— Прокуратура — уникальный орган: она совмещает в себе и преследование за нарушения закона и защиту от незаконного преследования. Здесь никаких противоречий нет.

Когда мы ведем речь о защите законных прав и интересов бизнеса, мы имеем в виду законопослушных предпринимателей. Работаем в двух направлениях. Во-первых, оцениваем законность действий контрольно-надзорных органов при планировании и оформлении проверок, применении мер ответственности.

Во-вторых, контролируем исполнение обязательств власти перед бизнесом, когда предприниматель свои обязательства исполнил — работу сделал, товар поставил, а деньги не получил. Этим мы тоже очень плотно занимаемся — и не безрезультатно: в 2019 году предпринимателям после вмешательства прокуроров выплачено более 200 млн рублей.

Бизнес. СС0.

— Как , на ваш взгляд , складываются отношения предпринимателей с контролирующими структурами?

— Если говорить языком цифр, то давление на бизнес серьезно снизилось. Количество плановых проверок сократилось с 11 тысяч в 2015 году до чуть больше 5 тысяч в 2020-м. Это связано с двумя факторами: применением риск-ориентированного подхода в организации контроля и надзорными каникулами.

Но здесь есть над чем работать — количество внеплановых проверок бизнеса, к сожалению, растет. Сразу могу прокомментировать: подавляющее большинство из них проводится по поручению правительства России.

Например, когда летом были крупные лесные пожары, проверки проводились повсеместно. Такие внеплановые проверки, как правило, имеют сезонный характер.

«Золото Курьи». altairegion22.ru

О социально значимых темах

— Если говорить о преследовании юридических лиц , допускающих нарушения , то сколько административных дел возбуждено прокурорами в 2019 году?

— По инициативе прокуроров привлечено к административной ответственности около 800 юридических лиц — это меньше четверти от общего количества в целом по краю. В основном мы обращаем внимание на вопросы ЖКХ, экологии, выплаты заработной платы — то есть на социально значимые темы.

— Какая компания была в 2019 году самым крупным должником по зарплате?

— «Золото Курьи»: предприятие задолжало своим работникам около 40 млн рублей. Достаточно долго мы боролись за погашение долга, и, в конце концов, это было сделано.

Долги по зарплате — один из наших приоритетов. Под давлением мер прокурорского реагирования в 2019 году погашена задолженность в сумме более 320 млн. рублей.

Кошелек , зарплата. СС0

— Интересно , что Росстат такой суммы не улавливает: по его данным , задолженность намного меньше.

— По закону далеко не все предприятия должны сдавать отчетность. А для людей нет никакой разницы, на каком предприятии они работают — малом, среднем или крупном. Прокуратура занимается всеми без исключения.

О тарифах и старых долгах

- Прокуратура осуществляет надзор за правильностью расчета тарифов. Как ваши коллеги , имея юридическое образование , приходят к выводам , скажем , о том , что они завышены?

— У нас есть опытные специалисты, которые находят в расчетах различные скрытые недостатки. Кроме этого, привлекаем специалистов в области бухгалтерии, экономики, технологий.

Прежде всего, мы изучаем обоснованность включения расходов предприятий, которым установили тарифы. В 2019 году мы оспорили восемь тарифных решений. Среди них, например, тариф на тепловую энергию для жителей города Белокурихи — мы доказали, что он завышенный.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

— Мне в одной энергокомпании рассказывали , что для утверждения тарифа они привозили в тарифное управление несколько «газелей» документов.

— Так и есть. А для расчета тарифов на сбор и размещение твердых коммунальных отходов орган регулирования вообще заказал проведение научной работы.

Но вопрос о тарифах — палка о двух концах. При их расчете предприятие закладывает некоторую рентабельность. Если оно не выйдет на планируемую прибыль, то разорится.

Кто будет предоставлять коммунальные услуги, обслуживать многоквартирные дома? Тут должен быть очень тонкий подход.

Доход. Зарплата. СС0

— Барнаульская управляющая компания «ДЕЗ-2 Ленинского района» еще в 2016 году начала выставлять жильцам 70 домов долги за воду за 2011−2012 годы. Госинспекция доказала , что это неправомерно. Но УК еще в ноябре 2019 года пугала жильцов этими «долгами», а соцзащита отказывала в субсидиях. Почему так долго не удавалось ее остановить?

— История затянулась, поскольку эта управляющая организация обжаловала акты реагирования, в том числе и со стороны прокурора. Разбирательство длилось два года. Тем не менее, позицию прокуратуры и органа жилищного надзора о том, что предъявление гражданам этой задолженности неправомерно, поддержал суд.

А в октябре Алтайский краевой суд вынес вердикт относительно субсидий — соцзащита обязана их предоставить независимо от той задолженности. Насколько я знаю, в выплатах субсидий уже не отказывают.

Если факты предъявления этой задолженности еще где-то есть, за этим последует серьезная административная ответственность со всеми вытекающими последствиями.

Правосудие. Суд СС0

О судебной реформе

— Повлияет ли на деятельность прокуратуры проводимая сегодня реформа судебной системы , в частности , создание кассационных судов?

— Уже влияет. Раньше судья, изучая кассационную жалобу или представление прокурора, единолично принимал решение, что будет рассматриваться в кассационном порядке, а что нет.

Сейчас по делам, которые рассматриваются по существу, то есть с окончательным решением (это приговоры либо прекращение уголовных дел в судах), идет сплошная кассация. И кассационная инстанция, которая сейчас располагается в Кемерово, обязана рассмотреть дело и вынести решение. Количество дел, которые уходят в кассацию, увеличилось в разы.

Соответственно, резко возросла и нагрузка на прокуроров, которые занимаются сопровождением жалоб и представлений. Они обеспечивают документами, аргументами наших коллег, которые там, в Кемерово, поддерживают обвинение в кассационной инстанции.

Суд , правосудие. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Штат прокуратуры при этом увеличили, но ненамного. Помимо этого возрастают еще и требования к качеству подготовки документов.

— О каких документах идет речь?

— Надзорное производство формируется по каждому уголовному делу. И его надо сформировать так, чтобы у наших коллег в Кемеровской области не возникло сложностей при выступлении в кассационной инстанции. Это серьезное изменение, и я думаю, что в дальнейшем работать будет еще сложнее.

Председатель Верховного суда России недавно приводил в своей статье такие цифры. Если раньше в кассации пересматривалось около 5% судебных постановлений, то сейчас уже 16%. Скорее всего данная цифра будет расти и дальше.

Думаю, такая инициатива реализуется не от хорошей жизни: качество судебных постановлений вызывает вопросы.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

О качестве следствия

— Прокомментируйте опубликованную на вашем сайте статистику за 11 месяцев 2019 года. Прокуратура края отменила 11,8 тыс. постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. О чем говорит этот показатель?

— Ежегодно в крае выносится около 120 тысяч решений об отказе в возбуждении уголовного дела. Около 10% мы отменяем. Когда поступает заявление о преступлении, а информации для принятия решения недостаточно, правоохранительные органы проводят доследственную проверку. Если признаки преступления выявлены, дело возбуждается, если нет — принимается решение об отказе.

Бывает, что того материала, который собрали органы дознания и следствия, по-прежнему недостаточно для принятия решения — в возбуждении дела отказывают. Прокурор отменяет такое решение и направляет на дополнительную проверку.

Как правило, в дальнейшем вновь выносится решение об отказе. Но порядка 900 из этих 11,8 тысяч дел в дальнейшем были возбуждены, так как признаки преступления выявлены.

Следственный комитет. Анна Зайкова

Собственно говоря, для этого вся эта работа и проводится — чтобы каждое преступление нашло свою правовую оценку. Это рабочая ситуация, будничная, каждодневная работа.

- Вот еще один показатель: прокуратура возвратила на дополнительное расследование 721 дело. Говорит ли это о низком качестве предварительного следствия?

— Прокурор — это фильтр, который не должен пропускать уголовные дела, расследованные некачественно, чтобы не создавать проблемы суду. И я бы не сказал, чтобы в Алтайском крае низкое качество следствия. Мы вернули на дополнительное расследование лишь около 4,7% от общего количества дел, в других регионах доля примерно такая же.

Да, органы дознания и следствия допускают ошибки. Но ошибки допускают все, и прокуроры в том числе — суды нам тоже возвращают дела. Считаю, что это тоже рабочая ситуация. Конечно же, мы ее мониторим. Если видим, что качество снижается, собираемся вместе с органами следствия и дознания, доводим до них эту информацию и добиваемся от них реакции.

Следственный комитет. Анна Зайкова

О светлых головах

— В каждой профессии есть свои стандарты. Назовите несколько качеств идеального гособвинителя?

— Идеальных людей не бывает, и гособвинителей — в том числе. Могу говорить только о качествах, желательных для сотрудника, который поддерживает государственное обвинение. Он должен быть теоретически подкован, знать законодательство и судебную практику, иметь навыки поддержания государственного обвинения и опыт работы в судах.

Одним из самых, на мой взгляд, важных качеств является умение понятно излагать свои мысли, видеть суть дела. А для этого голова должна быть «светлой». И, безусловно, человек должен быть принципиальным и порядочным.

— Как бы Вы определили роль прокурора края в вашем ведомстве?

— У прокурора Алтайского края в значительной мере организационные функции. Хотя нередко приходится заниматься и конкретными ситуациями. Бывает так, что часть сотрудников имеют одно мнение, другая часть — иное. Возникает правовая дискуссия и нужно принять решение. Поэтому я начинаю копаться в законодательных актах, изучаю судебную практику, чтобы сформировать свое мнение.

А лично для меня должность прокурора края — это большая ответственность за то, что происходит в коллективе, в регионе, за взаимодействие с другими структурами, ведомствами.

Пользуясь случаем хочу поздравить сотрудников прокуратуры края, ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником — Днем работников прокуратуры Российской Федерации, пожелать здоровья, удачи, воплощения в жизнь всех намеченных планов и проектов.

Александр Руднев , прокурор Алтайского края. www. prok-altai.ru

Блиц

— Как Вы выбрали профессию юриста?

— Решение не было однозначным: когда учился в школе, было стремление пойти в электронику — такое было у меня хобби. Но к моменту окончания школы я все-таки определился. Сыграло роль и мнение родителей.

— Ваши родители юристы?

— Да, отец. Дядя — бывший прокурор Бийска.

— Почему из всех юридических профессий выбрали работу в прокуратуре?

— На пятом курсе я проходил практику в прокуратуре. К тому моменту я уже имел опыт работы юрисконсультом в частных компаниях. Я увидел, как работают следователи — эта работа меня и зацепила.

— Как относитесь к современным информационным технологиям?

— Положительно, а как к ним еще можно относиться? Беды в интернете много, но и полезной информации там колоссальное количество — надо просто вдумчиво к ней относиться.

— С какого сайта начинаете день?

— С сайта «Алтапресс», он у меня в закладках. Общероссийские новости читаю через ленту новостей «Медиаметрикс».

Кто такой Александр Руднев