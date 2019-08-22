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22 августа 16°C

Барнаульские депутаты, которые «запороли» декларации, нашли способ сохранить мандаты

Три депутата Барнаульской гордумы, которые рисковали лишиться мандатов уже на сессии 30 августа, могут избежать этого благодаря принятию нового федерального закона, смягчившего наказания за ошибки в декларациях для местных народных избранников. Это следует из комментария регионального отделения «Единой России».

Первая сессия Барнаульской гордумы. 6. октября 2017.
Первая сессия Барнаульской гордумы. 6. октября 2017.
Анна Зайкова, altapress.ru

В повестку сессии гордумы 30 августа вынесены вопросы о лишении полномочий депутатов Вячеслава Перерядова, Александра Лисицына и Алексея Меркулова (все — единороссы).

Они допустили ошибки при предоставлении данных о доходах и имуществе за 2017 год своих и членов семей. Прокуратура и гордума бились в судах, пока краевой суд окончательно не постановил — рассмотреть вопрос о сложении полномочий.

Но тем временем произошли изменения в федеральном законодательстве. Президент в июле подписал закон, который значительно смягчил наказание для депутатов, допустивших ошибки в декларациях. Раньше мера была только одна — лишение мандата. Теперь это может быть предупреждение, лишение оплачиваемой должности в местных думе или совете депутатов и т.д. Лишение полномочий тоже остается, но как самая жесткая мера.

Краевой закон в продолжение федерального депутаты регионального парламента намерены принять на сессии 29 августа. Но после этого соответствующие документы требуется принять и в городе.

Тем не менее в алтайском отделении «Единой России» заявили, что «необходимо рассматривать данный вопрос с учетом новых обстоятельств».

Из сообщения регионального отделения «Единой России»:

Неточности в декларациях депутатов можно признать несущественными, но до принятия соответствующей правовой базы на региональном и муниципальном уровне вопрос о принятии конкретных мер ответственности целесообразно отложить.

Добавим, по решению суда депутаты обязаны рассмотреть вопрос о лишении депутатов полномочий на ближайшей сессии 30 августа. По данным altapress.ru, решение, скорее всего, будет — не лишать полномочий, так как для этого уже есть законодательные основания.

Однако правовые вопросы остаются. Скажем, распространяется ли закон, вступивший в силу в июле 2019 года, на правонарушения по декларациями за 2017 год? Точного ответа на этот вопрос нет. В материалах краевого суда говорилось, что поправки в федеральный закон «не могут повлечь отмену решения, но могут быть учтены при рассмотрении вопроса о прекращении полномочий».

Напомним, что помимо упомянутых депутатов, суд рассматривал ошибки в декларациях еще двух депутатов: Марата Жумадилова и Егора Банщикова. Но первый сам отказался от мандата в связи с переездом, а второго лишили полномочий, так как он вообще не представил данные о доходах за 2018 год.

Кто такие проштрафившиеся депутаты?

Вячеслав Перерядов — предприниматель, возглавляет компанию «Булат», однако его связывают с работой предприятия «Дверидoff». Александр Лисицын возглавляет «Барнаульский автоцентр КАМАЗ». А Алексей Меркулов руководит сетью спортзалов «Рельеф».

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