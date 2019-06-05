Очередной барнаульский депутат лишился мандата

Егор Банщиков представлял в Барнаульской гордуме «Справедливую Россию». Его избрали по списку, поэтому партия самостоятельно (в течение 14 дней) выберет того, кто займет освободившийся мандат.
Напомним, Банщиков стал одним из депутатов, из-за которых прокуратура внесла представление гордуме. Народные избранники предоставили неточные сведения о доходах за 2017 год.
Самого Егора Банщикова на заседании гордумы 5 июня не было. Руководитель фракции «Справедливой России» Оксана Молодых, предположила, что решение он принял потому, что спрогнозировал результаты судебных разбирательств по декларационной кампании за 2017 год (а они продолжаются) и отказался от борьбы за продолжение своей деятельности как депутата.
Оксана Молодых,
руководитель фракции «Справедливая Россия» в БГД:
Вы знаете, что законодательство на сегодняшний день избыточно жесткое, и здесь достаточно сложно доказать свою правоту.
Правила нарушили также единороссы Вячеслав Перерядов, Александр Лисицын, Алексей Меркулов, Марат Жумадилов. Последний добровольно отказался от мандата.