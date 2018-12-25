Лидер фракции «ЕР» и бизнесмен-строитель. Кого еще из барнаульских депутатов хотят лишить полномочий

Прокурор Барнаула требует в суде лишить полномочий не 14, как было заявлено раньше, а 6 депутатов городской Думы. Это следует из карточки дела на сайте Центрального райсуда, в которой опубликованы также фамилии этих депутатов. Все они бизнесмены. И не все единороссы. Впрочем, в списке потенциальных «лишенцев» оказался и руководитель фракции «ЕР».

Шестерка нарушителей

Как мы уже сообщали, прокурор Барнаула подал иск к городской Думе в Центральный райсуд. Гордума ранее не лишила досрочно полномочий депутатов, допустивших неточности в информации о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. И вот теперь прокурор намерен обязать ее сделать это через суд.

В карточке дела в качестве заинтересованных лиц указаны справедливоросс Егор Банщиков и единороссы Марат Жумадилов, Александр Лисицын, Алексей Меркулов, Вячеслав Перерядов и Александр Тайчер.

Это напрямую указывает, что именно этих депутатов намерены лишить полномочий.

Ранее по аналогичному иску как заинтересованные лица проходили и депутаты Шелаболихинского сельсовета Максим Тюнин и Марина Шишкина. Тогда прокурор района оспаривал в суде отказ сельсовета досрочно лишить их полномочий из-за опоздания с предоставлением сведений о доходах. И ему это удалось.

Не 14 , а шесть

Ранее в прокуратуре сообщили: нарушения при подаче деклараций обнаружены у 14 депутатов — то есть более чем у трети городских думцев (а в БГД 40 депутатов). Однако в иске фигурируют только шесть человек. Источник в гордуме пояснил, что это не ошибка. Возможно, у остальных восьми нарушения сочли не столь существенными.

Хотя, как показывает судебная практика, лишить муниципального депутата полномочий можно за самые мелкие нарушения при предоставлении сведений. Даже если они объясняются, скорее, неумышленной ошибкой или неверным пониманием требований, чем желанием скрыть доходы и расходы, рассказал один из юристов.

Однако закон не дифференцирует нарушения на серьезные и малозначительные, пояснил он altapress.ru.

Что они нарушили

Нарушения каждого из шести барнаульских депутатов, проходящих по делу, пока не конкретизируются. Известно, что кто-то из них не указал старый дом родителей, кто-то неверно назвал площадь квартир, не указал какое-то имущество. Прокуратура же приводила такие примеры:

Один из депутатов «забыл» о двух помещениях общей площадью более 300 кв. метров, скрыл сведения о продаже двух участков, неверно указал площади и доли в праве собственности девяти квартир и одного участка. Другой депутат не указал доход в 478,7 тыс. рублей, полученный им в виде увеличения уставного капитала за счет чистой прибыли возглавляемой им фирмы. Третий занизил доход от продажи транспортного средства более чем на 1 млн рублей.

Отвечают все

Между тем, депутаты, к которым у прокурора имеются претензии, не работают в БГД на постоянной основе — то есть денег за работу в гордуме не получают. В том числе Вячеслав Перерядов, руководитель фракции «Единая России» в БГД. Все они предприниматели.

Вячеслав Перерядов , руководитель фракции «Единая Россия» в БГД. Источник: БГД.

Банщиков зарегистрирован как ИП, Жумадилов — директор «Алтайского геофизического завода» (он также владелец 100% долей завода), Лисицын — директор «Барнаульского автоцентра КаМАЗ».

Меркулов — руководитель сети тренажёрных залов «Рельеф», Вячеслав Перерядов возглавляет фирму «Булат» (а также ряда других юрлиц, по данным портала «За честный бизнес»). Тайчер обозначен на сайте гордумы как директор ИК «Логика». По данным портала «За честный бизнес», он также соучредитель ИСК «Алгоритм».

Александр Тайчер. Олег Богданов.

Тем не менее, согласно принятому еще в 2015 году Барнаульской гордумой решению, подавать сведения обязаны все депутаты — вне зависимости от того, получают ли они зарплату за работу в думе или нет. И в случае нарушений при подаче сведений они лишаются полномочий.

Антикоррупционная мера

Сведения эти представляются депутатами всех уровней — считается, что мера помогает противодействовать коррупции.

Из решения Шелаболихинского районного суда по иску прокурора района к сельсовету:

Нарушение административным ответчиком антикоррупционного законодательства напрямую затрагивает интересы государства, подрывает принципы противодействия коррупции.

И все же требование подавать сведения всем муниципальным депутатам ряд экспертов считает избыточным. К примеру, Станислав Андрейчук, который изучил тему еще в 2015 году, будучи руководителем регионального антикоррупционного центра, и сегодня с этим согласен.

Более того, по его словам, получается, что «прокуратура таким образом подменяет волеизъявление граждан». К тому же, как он полагает, нарушения следует дифференцировать.

Заседание суда на иску прокурора Барнаула назначено на 10 января. Добавим, что Шелаболихинский райсуд вынес решение по аналогичному иску за одно заседание — нынешней осенью депутатов лишили полномочий.