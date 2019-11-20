Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 ноября -27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

Качеством уборки снега в Барнауле заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Барнаула организовала проверку соблюдения законодательства при содержании дорог города в связи с обильным снегопадом. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Барнаульские "авто-сугробы"
Барнаульские "авто-сугробы"
Михаил Хаустов

Сообщается, что в прокуратуру поступили обращения о несоответствии барнаульских дорог установленным требованиям. Учитывая это, а также тот факт, что в Барнауле и ранее отмечали ненадлежащее содержание дорог, прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства.

Председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, руководителю и начальникам дорожно-эксплуатационных участков МБУ «Автодорстрой» объявили предостережения о недопустимости нарушений закона при содержании улично-дорожной сети.

Ранее известные барнаульцы высказались о том, как можно оценить качество уборки снега в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость