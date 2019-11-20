Качеством уборки снега в Барнауле заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Барнаула организовала проверку соблюдения законодательства при содержании дорог города в связи с обильным снегопадом. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Сообщается, что в прокуратуру поступили обращения о несоответствии барнаульских дорог установленным требованиям. Учитывая это, а также тот факт, что в Барнауле и ранее отмечали ненадлежащее содержание дорог, прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства.

Председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, руководителю и начальникам дорожно-эксплуатационных участков МБУ «Автодорстрой» объявили предостережения о недопустимости нарушений закона при содержании улично-дорожной сети.

Ранее известные барнаульцы высказались о том, как можно оценить качество уборки снега в Барнауле.