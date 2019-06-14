У чиновников конфискуют незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств, сообщает « Интерфакс ».

Речь идет о задекларированном доходе госслужащего и его супруги (супруга).

Действие закона будет распространяться на всех госслужащих, которые обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по закону, пишет bfm.ru.

Бесогон

Ранее сообщалось. что в опубликованных Департаментом культуры Москвы декларациях о доходах и имуществе руководителей столичных театров и других учреждений культуры за 2018 год отсутствуют данные по режиссеру Никите Михалкову. Хотя он с 2017 года работает худруком в Государственном театре киноактера.

Предыдущая декларация Михалкова вызвала ажиотаж в СМИ — он отчитался, что заработал в 2017 году свыше 529 млн рублей (примерно по 1,5 млн рублей в сутки). Кроме того, в собственности у режиссера оказались 86 участков земли, 17 домов (шесть жилых и 11 нежилых), дача и шесть апартаментов. Из средств передвижения — автомобиль Lada, вертолет и трактор.

Накануне выяснилось, что дорогие апартаменты в центре Москвы Никита Михалков переоформил на своих взрослых детей. Согласно имеющимся у «Собеседника» выпискам из Росреестра, дочь режиссера Надежда Михалкова и его сын Артем Михалков стали обладателями двух апартаментов в элитном ЖК «У Патриарших». Надежда поселилась на четвертом этаже, а Артем — прямо над ней.

Каждая из квартир стоит около 260 млн руб.