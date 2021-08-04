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Жизнь

Главный следователь Алтайского края ушел в отставку

Начальник СУ СКР по Алтайскому краю генерал-майор юстиции Андрей Хвостов покинул должность.

Андрей Хвостов (слева).
Андрей Хвостов (слева).
altai-krai.sledcom.ru

Отставка связана с выходом на пенсию, сообщили «Вести Алтай».

На сайте Следственного управления уже нет информации о начальнике.

Что известно про Андрея Хвостова

Андрей Михайлович Хвостов — генерал-майор юстиции. Назначен руководителем СУ СКР по Алтайскому краю указом президента России от 28 августа 2018 года. До этого работал руководителем 5-го Следственного управления СКР России, в производстве которого находились «громкие» уголовные дела по обвинению отца и сына Солодкиных, бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, бывших заместителей губернатора Кемеровской области Алексея Иванова и Александра Данильченко и другие.

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