Главный следователь Алтайского края ушел в отставку

Отставка связана с выходом на пенсию, сообщили «Вести Алтай».

На сайте Следственного управления уже нет информации о начальнике.

Что известно про Андрея Хвостова

Андрей Михайлович Хвостов — генерал-майор юстиции. Назначен руководителем СУ СКР по Алтайскому краю указом президента России от 28 августа 2018 года. До этого работал руководителем 5-го Следственного управления СКР России, в производстве которого находились «громкие» уголовные дела по обвинению отца и сына Солодкиных, бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, бывших заместителей губернатора Кемеровской области Алексея Иванова и Александра Данильченко и другие.