Директор студгородка возглавит исполком барнаульских единороссов

Новым руководителем исполкома барнаульского отделения «Единой России», по данным altapress.ru, станет Антон Целевич, директор студгородка Алтайского госуниверситета. Он займет место политтехнолога Константина Малышева, который на днях написал заявление по собственному желанию и уехал в Мурманск, где идет губернаторская предвыборная кампания.

Кандидатуру нового руководителя исполкома предложил барнаульский политсовет. Теперь ее предстоит согласовать в региональном политсовете. Предположительно, это произойдет 25 июня.

Что известно об Антоне Целевиче?

Антон Целевич много лет на хозяйственной работе — в частности ведает всем хозяйством общежитий АлтГУ. Ему 35 лет. Он политолог по профессии, окончил университет в 2005 году.

Антон Целевич. www.asu.ru

В 2011 году был председателем Лиги студентов вуза. В 2013 году стал помощником ректора по внеучебной и воспитательной работе. Неоднократно избирался сопредседателем президиума Российского союза студенческих организаций. Кроме того, Целевич курировал заселение и запуск новых общежитий АлтГУ в 2018 году.

Он не является членом «Единой России», но это и не обязательно для должности главы исполкома. Возглавляет барнаульское отделение Юрий Еремеев, глава оргкомитета администрации города.