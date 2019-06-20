Директор студгородка возглавит исполком барнаульских единороссов

Кандидатуру нового руководителя исполкома предложил барнаульский политсовет. Теперь ее предстоит согласовать в региональном политсовете. Предположительно, это произойдет 25 июня.
Что известно об Антоне Целевиче?
Антон Целевич много лет на хозяйственной работе — в частности ведает всем хозяйством общежитий АлтГУ. Ему 35 лет. Он политолог по профессии, окончил университет в 2005 году.
В 2011 году был председателем Лиги студентов вуза. В 2013 году стал помощником ректора по внеучебной и воспитательной работе. Неоднократно избирался сопредседателем президиума Российского союза студенческих организаций. Кроме того, Целевич курировал заселение и запуск новых общежитий АлтГУ в 2018 году.
Он не является членом «Единой России», но это и не обязательно для должности главы исполкома. Возглавляет барнаульское отделение Юрий Еремеев, глава оргкомитета администрации города.