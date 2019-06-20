Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 июня 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Директор студгородка возглавит исполком барнаульских единороссов

Новым руководителем исполкома барнаульского отделения «Единой России», по данным altapress.ru, станет Антон Целевич, директор студгородка Алтайского госуниверситета. Он займет место политтехнолога Константина Малышева, который на днях написал заявление по собственному желанию и уехал в Мурманск, где идет губернаторская предвыборная кампания.

"Единая Россия".
"Единая Россия".
Олег Богданов

Кандидатуру нового руководителя исполкома предложил барнаульский политсовет. Теперь ее предстоит согласовать в региональном политсовете. Предположительно, это произойдет 25 июня.

Что известно об Антоне Целевиче?

Антон Целевич много лет на хозяйственной работе — в частности ведает всем хозяйством общежитий АлтГУ. Ему 35 лет. Он политолог по профессии, окончил университет в 2005 году.

Антон Целевич.
Антон Целевич.
www.asu.ru

В 2011 году был председателем Лиги студентов вуза. В 2013 году стал помощником ректора по внеучебной и воспитательной работе. Неоднократно избирался сопредседателем президиума Российского союза студенческих организаций. Кроме того, Целевич курировал заселение и запуск новых общежитий АлтГУ в 2018 году.

Он не является членом «Единой России», но это и не обязательно для должности главы исполкома. Возглавляет барнаульское отделение Юрий Еремеев, глава оргкомитета администрации города.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость