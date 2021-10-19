Директору автоцентра «Камаз» отдали освободившийся мандат в АКЗС

Освободившийся после назначения Виктора Зобнева в Совет Федерации мандат в АКЗС получил депутат Барнаульской гордумы, предприниматель Александр Лисицын, о чем сообщила пресс-служба «Единой России».

Лисицын активно принимает участие в партийной и общественной жизни, оказывал существенную помощь волонтерам и медикам во время пандемии, рассказал заместитель председателя АКЗС, руководитель исполнительного комитета регионального отделения «Единой России» Денис Голобородько.

В частности, Александр Лисицын предоставил несколько автомобилей для доставки лекарств и перевозки анализов.

Члены президиума регионального политсовета единогласно поддержали предложенную кандидатуру.

Александр Лисицын более 16 лет работает в «Барнаульском автоцентре Камаз». Стал учредителем официального дилера ПАО «АВТОВАЗ» в Алтайском крае.

Много лет занимается общественной работой: шефствует над барнаульской детской больницей № 2, Алтайским краевым клиническим центром охраны материнства и детства и школой № 126.

В 2020 году выкупил аварийное здание № 206в на ул. Юрина и восстанавливает его на свои средства. К концу 2021 года он планирует передать общественным и творческим объединениям Ленинского района.

Ранее в Алтайском крае назначили нового представителя правительства в АКЗС.