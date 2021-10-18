Место не пусто. Кто стал новым представителем правительства Алтайского края в АКЗС

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Биография Натальи Кувшиновой

Кувшинова родилась 3 июня 1986 года в Заринске. Она окончила школу № 4 с серебряной медалью. В 2008-м завершила обучение на юридическом факультете Алтайского госуниверситета.

С 2005 по 2011 год работала в фирме «Байт» в родном городе, с 2011 по 2012 год была помощником директора по социальным вопросам в ОАО «СПП Стройгаз».

Наталья Кувшинова. Пресс-служба АКЗС.

С 2012 по 2016 год числилась заместителем директора по правовым вопросам в ООО «СтройПрактик». С 2011-го — ответственный секретарь Молодежного парламента при Государственной думе. В 2016-м баллотировалась в Госдуму от «Единой России». Этот пост занимала до 2021 года. Кроме того, была членом Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.