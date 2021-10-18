Место не пусто. Кто стал новым представителем правительства Алтайского края в АКЗС

Вакантное место заняла Наталья Кувшинова, которая до недавнего времени была депутатом Государственной Думы.
Кувшинова родилась 3 июня 1986 года в Заринске. Она окончила школу № 4 с серебряной медалью. В 2008-м завершила обучение на юридическом факультете Алтайского госуниверситета.
С 2005 по 2011 год работала в фирме «Байт» в родном городе, с 2011 по 2012 год была помощником директора по социальным вопросам в ОАО «СПП Стройгаз».
С 2012 по 2016 год числилась заместителем директора по правовым вопросам в ООО «СтройПрактик». С 2011-го — ответственный секретарь Молодежного парламента при Государственной думе. В 2016-м баллотировалась в Госдуму от «Единой России». Этот пост занимала до 2021 года. Кроме того, была членом Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Предшественница нового представителя правительства — Стелла Штань.
Ее осудили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) — за махинации с помещением для детсада «Happy Baby».
Отметим, что по итогам судебной истории Штань получила условный срок.