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Политика

Место не пусто. Кто стал новым представителем правительства Алтайского края в АКЗС

Нового представителя регионального правительства в АКЗС назначил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Об этом стало известно 18 октября. Рассказываем, кто занял эту должность.

Наталья Кувшинова.
Наталья Кувшинова.
пресс-служба Натальи Кувшиновой
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Кого назначили на пост?

Вакантное место заняла Наталья Кувшинова, которая до недавнего времени была депутатом Государственной Думы.

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Биография Натальи Кувшиновой

Кувшинова родилась 3 июня 1986 года в Заринске. Она окончила школу № 4 с серебряной медалью. В 2008-м завершила обучение на юридическом факультете Алтайского госуниверситета.

С 2005 по 2011 год работала в фирме «Байт» в родном городе, с 2011 по 2012 год была помощником директора по социальным вопросам в ОАО «СПП Стройгаз».

Наталья Кувшинова.
Наталья Кувшинова.
Пресс-служба АКЗС.

С 2012 по 2016 год числилась заместителем директора по правовым вопросам в ООО «СтройПрактик». С 2011-го — ответственный секретарь Молодежного парламента при Государственной думе. В 2016-м баллотировалась в Госдуму от «Единой России». Этот пост занимала до 2021 года. Кроме того, была членом Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

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Кого сменила Кувшинова?

Предшественница нового представителя правительства — Стелла Штань.

Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Стелла Штань.
Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Стелла Штань.
Анна Зайкова

Ее осудили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) — за махинации с помещением для детсада «Happy Baby».

Отметим, что по итогам судебной истории Штань получила условный срок.

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