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Жизнь

Стелла Штань получила условный срок

18 августа суд вынес приговор экс-представителю губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелле Штань.

Стелла Штань
Стелла Штань
altapress.ru

Ей назначили три года условно с выплатой штрафа в размере 300 тыс. рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, бывшую чиновницу судили по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) за махинации с помещением для детсада Happy Baby.

Ранее Стелла Штань выступила в суде с последним словом.

«Необдуманный поступок разрушает жизнь, а неразборчивые человеческие отношения делают эту жизнь трагедией», — говорила она.

Подельница по мошенническому делу, директор Happy Baby Елена Воротникова, получила аналогичное наказание.

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