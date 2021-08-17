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Жизнь

«Для меня это было трагедией»: Стелла Штань выступила в суде с последним словом

17 августа обвиняемая в мошенничестве с помещением для детсада Happy Baby экс-представитель губернатора и правительства в АКЗС Стелла Штань выступила в суде с последним словом.

Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Стелла Штань.
Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Стелла Штань.
Анна Зайкова

Она сказала, что порой «необдуманный поступок разрушает жизнь, а неразборчивые человеческие отношения делают эту жизнь трагедией».

«Я считаю, что серьезней, чем я себя сама наказала, меня уже никто не накажет, и я еще раз подтверждаю, что я вину признаю, что это я сделала. Раскаиваюсь. Считаю очень важным, что мною погашен ущерб. Да, это было сложно, финансово сложно», — цитирует бывшую чиновницу amic.ru.

Во время следствия у нее умерла мать, отец нуждается в уходе, поскольку стоит на учете в психологическом диспансере. Штань отметила, что лишение свободы не позволит достойно ухаживать за ним.

42 дня в СИЗО и более трех месяцев домашнего ареста стали для нее большим испытанием с точки зрения как физического здоровья, так и психологически-эмоционального.

«Я надеюсь, что суд при выборе наказания, учтет что я добросовестно работала всю свою жизнь. Для меня соблюдение закона — в принципе было смыслом жизни, и сказать, что для меня это было трагедией — не сказать ничего», — сказала она, едва не плача.

Суд огласит решение 18 августа.

Подельнице Елене Воротниковой ранее назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом 300 тыс. рублей. Она также признала вину.

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