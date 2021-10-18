Томенко назначил своего нового представителя в АКЗС вместо Штань

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил представителя правительства Алтайского края в АКЗС. Об этом 18 октября сообщили в пресс-центре регионального кабмина.

Должность заняла экс-депутат Госдумы Наталья Кувшинова. Она приступает к работе с сегодняшнего дня.

О своем решении Томенко объявил на оперативном совещании в правительстве.

Напомним, прежнюю представительницу правительства и губернатора края в АКЗС Стеллу Штань осудили по делу о крупном мошенничестве.

Наталья Кувшинова родилась в Заринске, закончила Алтайский государственный университет, работала заместителем директора по правовым вопросам компании «СтройПрактик»

18 сентября 2016 года избрана депутатом Госудумы седьмого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого «Единой Россией».

Ранее другой бывший алтайский думец Валерий Елыкомов занял правительственный пост. Он стал главой минздрава Республики Алтай.