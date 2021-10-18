Томенко назначил своего нового представителя в АКЗС вместо Штань

Должность заняла экс-депутат Госдумы Наталья Кувшинова. Она приступает к работе с сегодняшнего дня.
О своем решении Томенко объявил на оперативном совещании в правительстве.
Напомним, прежнюю представительницу правительства и губернатора края в АКЗС Стеллу Штань осудили по делу о крупном мошенничестве.
Наталья Кувшинова родилась в Заринске, закончила Алтайский государственный университет, работала заместителем директора по правовым вопросам компании «СтройПрактик»
18 сентября 2016 года избрана депутатом Госудумы седьмого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого «Единой Россией».
Ранее другой бывший алтайский думец Валерий Елыкомов занял правительственный пост. Он стал главой минздрава Республики Алтай.