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Политика

Известный врач и экс-депутат Госдумы назначен министром здравоохранения на Алтае

Депутат Госдумы прошлого созыва Валерий Елыкомов возглавил министерство здравоохранения Республики Алтай, пишет «Банкфакс» со ссылкой на источники в правительстве региона.

Валерий Елыкомов.
Валерий Елыкомов.
Из личного архива.

Назначение Елыкомова состоялось 18 октября. Утром экс-депутат встретился с главой региона Олегом Хорохординым, в середине дня планируется его представление коллективу министерства.

Валерий Елыкомов до избрания в Госудму был главврачом Краевой клинической больницы (2012−2016 годы), а также возглавлял Алтайский краевой кардиологический диспансер (2010−2012 годы) и Алтайскую станции переливания крови (2000−2005 годы).

Кроме этого, в 2005—2007 годах был председателем комитета по здравоохранению администрации края и начальником главного управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности (2007−2010 годы).

Предыдущего министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко отправили в отставку в связи с утратой доверия: он брал взятки.

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