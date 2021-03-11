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Происшествия

Алтайский министр здравоохранения прятал миллионы в деревянном туалете

Тайник с миллионами рублей обнаружили в туалете задержанного министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко, сообщает РЕН ТВ.

Сергей Коваленко.
Сергей Коваленко.
med04.ru

О задержании Коваленко и его помощника Рустама Туюнченкова стало известно 10 марта. Их заподозрили в афере с медоборудованием для борьбы с COVID-19.

Следователи предполагают, что министр неоднократно получал взятки от руководства трех коммерческих организаций — на общую сумму 4,6 млн рублей.

Как отмечает телеканал, в доме у Коваленко обнаружили тайник с деньгами.

«Пачки банкнот, завернутые и обмотанные, чиновник хранил в туалете. Тайник он показал правоохранителям сам», — говорится в сообщении.

«Коваленко и Туюнчеков задержаны, в их отношении в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в республиканском СК.

Пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов заявил, что Олега Хорохордина сразу проинформировали о задержании высокопоставленного чиновника.

«Министерство здравоохранения продолжает свою работу, факт задержания ни в коем случае не отразится на деятельности медицинских учреждений, на приоритетной работе по противодействию коронавирусу», — подчеркнул Максимов.

На время следственных действий исполнение обязанностей министра возложат на одного из заместителей Коваленко.

Ранее опубликовали видео задержания алтайского министра здравоохранения.

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