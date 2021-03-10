Задержание главы алтайского минздрава прокомментировали в Следкоме и правительстве

На подозреваемых чиновников завели несколько уголовных дел по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в крупном размере) и двум эпизодам по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
По версии следствия, с 2020 по 2021 год Коваленко и Туюнчеков неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки на общую сумму порядка 4,6 млн рублей.
Деньги предназначались в качестве вознаграждения за заключение госконтрактов с поставщикам, общее покровительство и иное способствование их победам в аукционах на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также для обеспечения беспрепятственного принятия оборудования и расходных материалов и их своевременной оплаты.
«Коваленко и Туюнчеков задержаны, в отношении них в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — отметили в СУ СКР по Республике Алтай.
Также дела завели на взяткодателей — руководителей трех фирм. Ранее сообщалось, что они находятся в Новосибирске, Кемерове и Барнауле.
По уголовным делам проводится комплекс следственных действий, в том числе обыски и допросы основных фигурантов.
Пресс-секретарь главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаил Максимов заявил, что глава региона проинформирован о задержании.
«В случае подтверждения фактов нарушения закона виновные, безусловно, понесут наказание. Министерство здравоохранения продолжает свою работу, факт задержания ни в коем случае не отразится на деятельности медицинских учреждений, на приоритетной работе по противодействию коронавирусу. На период следственных действий исполнение обязанностей министра будет возложено на одного из его заместителей», — цитирует НГА представителя правительства.