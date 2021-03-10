Задержание главы алтайского минздрава прокомментировали в Следкоме и правительстве

Следственный комитет опубликовал официальную информацию по задержанию министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова. Громкое дело прокомментировал и пресс-секретарь главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

На подозреваемых чиновников завели несколько уголовных дел по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в крупном размере) и двум эпизодам по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2020 по 2021 год Коваленко и Туюнчеков неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки на общую сумму порядка 4,6 млн рублей.

Деньги предназначались в качестве вознаграждения за заключение госконтрактов с поставщикам, общее покровительство и иное способствование их победам в аукционах на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также для обеспечения беспрепятственного принятия оборудования и расходных материалов и их своевременной оплаты.

«Коваленко и Туюнчеков задержаны, в отношении них в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — отметили в СУ СКР по Республике Алтай.

Также дела завели на взяткодателей — руководителей трех фирм. Ранее сообщалось, что они находятся в Новосибирске, Кемерове и Барнауле.

Олег Хорохордин и Сергей Коваленко. altai-republic.ru

По уголовным делам проводится комплекс следственных действий, в том числе обыски и допросы основных фигурантов.

Пресс-секретарь главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаил Максимов заявил, что глава региона проинформирован о задержании.