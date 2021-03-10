Главу алтайского минздрава подозревают в миллионных взятках. Подробности задержания министра

По версии следствия, чиновник якобы получал «откаты» за заключение контрактов на поставку медицинских изделий.
Как стало известно, силовики проводят обыски в минздаве республики, а также в офисах компаний-поставщиков, которые находятся в Новосибирске, Кемерове и Барнауле.
Официального комментария от Следственного комитета пока получить не удалось.
Вместе с Коваленко задержан его помощник Рустам Туюнчеков, утверждают источники НГА в минздраве.
О задержании высокопоставленного чиновника стало известно утром 10 марта.