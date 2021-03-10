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Опубликовано видео задержания алтайского министра здравоохранения

Следственный комитет Республики Алтай опубликовал видео задержания министра здравоохранения региона Сергея Коваленко. Коваленко и его помощник Туюнчеков подозреваются в получении взяток. Вместе с ними по делу проходят трое руководителей коммерческих компаний — их подозревают в даче взяток.

Сергей Коваленко.
Сергей Коваленко.
altai-republic.ru

Напомним, какие подробности сообщил республиканский СУСК.

  • Следователи предполагают, что Коваленко и Туюнчеков неоднократно получали взятки от руководства трех коммерческих организаций. Взятки давали деньгами, общая сумма — 4,6 млн рублей.
  • Деньги были вознаграждением, во-первых, за заключение госконтрактов с подконтрольными поставщикам юрлицами;
  • Во-вторых, деньги платили за предоставление преимуществ, общее покровительство и иное способствование их победам в аукционах на поставку медоборудования и средств индивидуальной защиты, обеспечение последующего беспрепятственного принятия оборудования и расходных материалов и их своевременной оплаты.

Коваленко и Туюнчеков задержаны, в ближайшее время (скорее всего, 10 марта) будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

Следователи также сообщили, что и предполагаемые взяткодатели — руководители трех коммерческих организаций — тоже являются фигурантами уголовных дел.

Здесь речь идет о совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере) и ч. 5 ст. 290 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в особо крупном размере).

Расследование уголовных дел продолжается, говорится в сообщении СУСК.

Сергей Коваленко родился в 1977 году — то есть ему 43−44 года. Он окончил Алтайский мединститут. На должность министра назначен в декабре 2019 года. Что называется, карьера не задалась.

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