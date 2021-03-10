Опубликовано видео задержания алтайского министра здравоохранения

Напомним, какие подробности сообщил республиканский СУСК.
- Следователи предполагают, что Коваленко и Туюнчеков неоднократно получали взятки от руководства трех коммерческих организаций. Взятки давали деньгами, общая сумма — 4,6 млн рублей.
- Деньги были вознаграждением, во-первых, за заключение госконтрактов с подконтрольными поставщикам юрлицами;
- Во-вторых, деньги платили за предоставление преимуществ, общее покровительство и иное способствование их победам в аукционах на поставку медоборудования и средств индивидуальной защиты, обеспечение последующего беспрепятственного принятия оборудования и расходных материалов и их своевременной оплаты.
Коваленко и Туюнчеков задержаны, в ближайшее время (скорее всего, 10 марта) будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.
Следователи также сообщили, что и предполагаемые взяткодатели — руководители трех коммерческих организаций — тоже являются фигурантами уголовных дел.
Здесь речь идет о совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере) и ч. 5 ст. 290 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в особо крупном размере).
Расследование уголовных дел продолжается, говорится в сообщении СУСК.
Сергей Коваленко родился в 1977 году — то есть ему 43−44 года. Он окончил Алтайский мединститут. На должность министра назначен в декабре 2019 года. Что называется, карьера не задалась.