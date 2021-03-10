Опубликовано видео задержания алтайского министра здравоохранения

Следственный комитет Республики Алтай опубликовал видео задержания министра здравоохранения региона Сергея Коваленко. Коваленко и его помощник Туюнчеков подозреваются в получении взяток. Вместе с ними по делу проходят трое руководителей коммерческих компаний — их подозревают в даче взяток.

Напомним, какие подробности сообщил республиканский СУСК.

Следователи предполагают , что Коваленко и Туюнчеков неоднократно получали взятки от руководства трех коммерческих организаций. Взятки давали деньгами , общая сумма — 4,6 млн рублей.

что Коваленко и Туюнчеков неоднократно получали взятки от руководства трех коммерческих организаций. Взятки давали деньгами общая сумма — 4,6 млн рублей. Деньги были вознаграждением , во-первых , за заключение госконтрактов с подконтрольными поставщикам юрлицами;

во-первых за заключение госконтрактов с подконтрольными поставщикам юрлицами; Во-вторых , деньги платили за предоставление преимуществ , общее покровительство и иное способствование их победам в аукционах на поставку медоборудования и средств индивидуальной защиты , обеспечение последующего беспрепятственного принятия оборудования и расходных материалов и их своевременной оплаты.

Коваленко и Туюнчеков задержаны, в ближайшее время (скорее всего, 10 марта) будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

Следователи также сообщили, что и предполагаемые взяткодатели — руководители трех коммерческих организаций — тоже являются фигурантами уголовных дел.

Здесь речь идет о совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере) и ч. 5 ст. 290 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в особо крупном размере).

Расследование уголовных дел продолжается, говорится в сообщении СУСК.

Сергей Коваленко родился в 1977 году — то есть ему 43−44 года. Он окончил Алтайский мединститут. На должность министра назначен в декабре 2019 года. Что называется, карьера не задалась.