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Политика

Глава Алтая отправил в отставку министра здравоохранения

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отправил в отставку министра здравоохранения региона Сергея Коваленко в связи с утратой доверия, сообщили «Новости Горного Алтая». Бывший министр обвиняется в получении взятки и находится в СИЗО.

Министр здравоохранения Республики Алтай в суде.
Министр здравоохранения Республики Алтай в суде.
altai.sledcom.ru

Помощник министра, его подельник во взяточничестве Рустам Туюнчеков, также отправлен в отставку. Аналогичный приказ подписала врио министра здравоохранения региона Анна Григорян, добавил ТАСС.

Как ранее писал altapress.ru, 11 марта Сергею Коваленко и Рустаму Туюнчекову суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие выяснило, что с марта 2020 по февраль 2021 года министр и его помощник несколько раз получали от руководства фирм-поставщиков взятки в качестве вознаграждения за заключение контрактов и предоставление преимуществ на аукционах по поставке медоборудования и средств индивидуальной защиты.

Потом обвинения предъявили четырем предпринимателям из Новосибирска, Барнаула и Новокузнецка.

Двое из них в сговоре передали чиновникам 13 млн рублей, другие отдали 2,6 млн рублей и 620 тыс. рублей.

Тайник с миллионами обнаружили в туалете задержанного министра Коваленко.

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