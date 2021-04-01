Глава Алтая отправил в отставку министра здравоохранения

Помощник министра, его подельник во взяточничестве Рустам Туюнчеков, также отправлен в отставку. Аналогичный приказ подписала врио министра здравоохранения региона Анна Григорян, добавил ТАСС.
Как ранее писал altapress.ru, 11 марта Сергею Коваленко и Рустаму Туюнчекову суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие выяснило, что с марта 2020 по февраль 2021 года министр и его помощник несколько раз получали от руководства фирм-поставщиков взятки в качестве вознаграждения за заключение контрактов и предоставление преимуществ на аукционах по поставке медоборудования и средств индивидуальной защиты.
Потом обвинения предъявили четырем предпринимателям из Новосибирска, Барнаула и Новокузнецка.
Двое из них в сговоре передали чиновникам 13 млн рублей, другие отдали 2,6 млн рублей и 620 тыс. рублей.
Тайник с миллионами обнаружили в туалете задержанного министра Коваленко.