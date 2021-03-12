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Происшествия

СК рассказал о предпринимателях, давших взятки алтайскому министру здравоохранения

Двух предпринимателей обвинили в даче взяток министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову, говорится в сообщении СУ СК РФ.

Министр здравоохранения Республики Алтай в суде.
Министр здравоохранения Республики Алтай в суде.
altai.sledcom.ru

Обвинение предъявили 28-летнему гражданину Республики Казахстан и 32-летней жительнице Новосибирска. По решению суда, мужчину взяли под стражу, а второй обвиняемой оставили под подпиской о невыезде.

По версии следствия, с июля 2020 по февраль 2021 года фактически проживающий в Новосибирской области уроженец Казахстана и жительница Новосибирска (оба руководители коммерческих фирм) вступили в преступный сговор.

Находясь в Горно-Алтайске они передали министру и его помощнику частями взятку в общей сумме 13 млн рублей за заключение прямых государственных контрактов с подконтрольными им юридическими лицами на поставку средств индивидуальной защиты.

«При совершении указанного преступления 28-летний обвиняемый разработал сложную схему преступной деятельности, в том числе, путем регистрации подконтрольных организаций на подставных физических лиц, а также введения их в заблуждение с целью сокрытия следов преступления и отведения от себя подозрения со стороны правоохранительных органов», — добавили в Следственном комитете.

В офисах коммерческих организаций в Новосибирске провели обыски, допрашиваются свидетели.

Взяткополучателей, как уже сообщал altapress.ru, 11 марта заключили под стражу.

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