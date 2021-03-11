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Происшествия

Главу алтайского минздрава с помощником взяли под стражу

11 марта на основании ходатайства следователя министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщил СУ СК России.

Алтайский министр здравоохранения и его помощник в зале суда.
Алтайский министр здравоохранения и его помощник в зале суда.
Скриншот видео СУ СКР по Республике Алтай

Им предъявили обвинение в получение взятки группой в крупном размере и получении взятки группой в особо крупном размере (2 эпизода).

По версии следствия, с марта 2020 по февраль 2021 года министр и его помощник Туюнчеков несколько раз получали от руководства трех фирм взятки общей суммой 4,6 млн рублей в качестве вознаграждения за заключение контрактов и предоставление преимуществ на аукционах по поставке медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики.

Следователи продолжают собирать доказательства по делу.

Ранее стало известно, что тайник с миллионами рублей обнаружили в туалете министра.

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