В деле о взятках в алтайском минздраве появился новый фигурант из Барнаула

Еще двоих предпринимателей обвинили по делу о даче взятки министру здравоохранения Республики Алтай.

Речь идет о руководителях компаний из Барнаула и Новокузнецка. Первый передал министру Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчековуи не менее 2,6 млн рублей, второй заплатил 620 тыс. рублей.

В офисах в Барнауле и Новокузнецке провели обыски, допрашиваются свидетели.

Ранее обвинение предъявили двум предпринимателям из Новосибирска.

Во всех случаях взятка предназначалась в качестве вознаграждения за заключение госконтрактов на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

По уголовным делам следователи продолжают собирать доказательства.

Как уже писал altapress.ru, тайник с миллионами рублей обнаружили в туалете задержанного министра Коваленко.