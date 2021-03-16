В деле о взятках в алтайском минздраве появился новый фигурант из Барнаула

Речь идет о руководителях компаний из Барнаула и Новокузнецка. Первый передал министру Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчековуи не менее 2,6 млн рублей, второй заплатил 620 тыс. рублей.
В офисах в Барнауле и Новокузнецке провели обыски, допрашиваются свидетели.
Ранее обвинение предъявили двум предпринимателям из Новосибирска.
Во всех случаях взятка предназначалась в качестве вознаграждения за заключение госконтрактов на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.
По уголовным делам следователи продолжают собирать доказательства.
Как уже писал altapress.ru, тайник с миллионами рублей обнаружили в туалете задержанного министра Коваленко.