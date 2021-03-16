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Происшествия

В деле о взятках в алтайском минздраве появился новый фигурант из Барнаула

Еще двоих предпринимателей обвинили по делу о даче взятки министру здравоохранения Республики Алтай.

Взятка министра здравоохранения Республики Алтай.
Взятка министра здравоохранения Республики Алтай.
altai.sledcom.ru

Речь идет о руководителях компаний из Барнаула и Новокузнецка. Первый передал министру Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчековуи не менее 2,6 млн рублей, второй заплатил 620 тыс. рублей.

В офисах в Барнауле и Новокузнецке провели обыски, допрашиваются свидетели.

Ранее обвинение предъявили двум предпринимателям из Новосибирска.

Во всех случаях взятка предназначалась в качестве вознаграждения за заключение госконтрактов на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

По уголовным делам следователи продолжают собирать доказательства.

Как уже писал altapress.ru, тайник с миллионами рублей обнаружили в туалете задержанного министра Коваленко.

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