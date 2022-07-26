Диверсанты не высадились в лимане, ЕС выделил еще один миллиард Украине, а в Барнауле оштрафовали за лайк. Что еще произошло 25 июля

Главное за 25 июля
Брифинг МО РФ, 25 июля
Высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожена перевалочная база с боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к гаубицам М777, производства США.
В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка высадки диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены.
В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 100 военнослужащих и иностранных наемников.
За сутки поражено: 6 командно-наблюдательных пунктов. Уничтожены: 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также радиолокатор ЗРК зенитного ракетного комплекса С-300.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены 4 взвода РСЗО «Град», 2 взвода гаубиц Д-20, 3 взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также 8 взводов орудий Д-30. Средствами ПВО за сутки сбито 6 беспилотников, перехвачено 6 снарядов РСЗО «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1611 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4161 танк и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3198 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Центр общественных связей ФСБ сообщил, что служба вскрыла и пресекла операцию Главного управления разведки Минобороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России. По данным ведомства, операцию курировали спецслужбы НАТО.
- Попытка контрнаступления украинских войск на Херсонскую область провалилась, у противника большие потери, заявили в администрации региона.
- 27 июля Газпром остановит эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессионной станции «Портовая». В компании решение объясняют необходимостью проведения ремонтных работ.
- ЕС через Европейский инвестиционный банк выделил Украине 1 млрд евро на «восстановление инфраструктуры и поддержку украинского народа», говорится в сообщении Еврокомиссии. Еще 590 млн евро будут переведены позже.
Экономика, что с ней происходит
- Дефицит госбюджета Украины на конец года составит около $50 млрд (ранее ожидалось $7 млрд), или 30−35% ВВП, такой прогноз озвучил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко.
- «Нафтогаз Украины» ожидает, что держатели еврооблигаций компании откажутся от предложения отсрочить выплаты по бумагам на два года, и планирует подготовить новое предложение.
- Представитель Минэкономики ФРГ отказался раскрыть информацию о местонахождении турбины Siemens для «Северного потока».
- Франция выступает против введения единых для всех стран ЕС показателей по сокращению потребления газа, передает Reuters.
- Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз в России на фоне российской спецоперации на Украине.
- Российские туроператоры планируют запустить туры в Европу с транзитом через Финляндию и Эстонию, сообщила Ассоциация туроператоров России.
- Росэлектроника создала замену американской электроники для комплексов связи российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21.
- АвтоВАЗ объявил, что стоимость обновленной Niva Legend составит почти 800 тыс. рублей.
- Из-за параллельного импорта все больше ноутбуков и клавиатур поставляются в РФ без русской раскладки, пишет «Коммерсант». По оценкам дистрибуторов, доля таких устройств к концу года достигнет 10%.
- «Билайн бизнес» запустил облачный сервис для проведения видеоконференций rOOm, созданный на базе решения linkchat российской компании Смартконф.
- Сбербанк снизил ставку по рыночным ипотечным программам. Как говорится в сообщении банка, с 25 июля ставка по базовым программам снижена на 0,6 процентного пункта. Минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет теперь 9,9% годовых.
- Объем средств населения на депозитах в российских коммерческих банках в июне 2022 года увеличился на 555 млрд рублей.
- Контейнерный рынок России по итогам первого полугодия 2022 года сократился на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт за полгода снизился на 15%, транзит — на 19%, экспорт — на 17%. Внутренние перевозки выросли на 4%.
- В МГТУ им. Н.Э. Баумана будет запущено производство высокочистого неона, заявили в Минпромторге РФ. К концу текущего года доля российского неона на глобальном рынке может составить 10%, а к концу 2023 года — 25%. Российские производители стали получать больше заказов, поскольку украинские радиоэлектронные предприятия, обслуживавшие до трети мирового рынка неона, сегодня не функционируют.
Политика: встречи и обсуждения
- Отношение западных политиков к президенту России Владимиру Путину является неподобающим. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью TRT: «Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите».
- Сергей Лавров заявил, что обязательства России по зерновому соглашению не мешают продолжать специальную военную операцию. «Нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели», — сказал министр.
- Попытки добиться в конфликте на Украине «победы на поле боя» будут «дорогой в пропасть» для Украины и ЕС, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Поставками украинцам вооружений и военной техники ЕС продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия. И при этом лицемерно публично заявляет, что якобы протягивал России «оливковую ветвь мира», — заявила она.
Реакции: люди, сообщества
- Латвийские пограничники не пустили президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса в страну, пока он не подпишет документ, «осуждающий российские власти», и объявили его угрозой национальной безопасности Латвии, рассказал Юргенс РБК.
- Евровидение в 2023 году пройдет в Великобритании, сообщается на сайте Европейского вещательного союза. Там уточнили, что Великобритания, которая заняла на прошлом конкурсе второе место, предоставит площадку, а Украина будет вести мероприятие как страна-победительница и автоматически пройдет в финал.
Информация, которую вы могли пропустить
- Ленинский районный суд Барнаула оштрафовал преподавателя медицинского колледжа Алексея Аргунова за реакции к антивоенным постам в «Одноклассниках» на 30 тыс. рублей. Это первый случай, когда дело о дискредитации завели не из-за публикации или репоста, а из-за реакции, пишет «Коммерсант».
- Совет польского языка выпустил официальную рекомендацию, в которой предложил использовать сочетание «w Ukrainie» вместо устоявшегося в языке «na Ukrainie».
- Россия — в числе лидеров по скачиванию VPN. В марте-июле Россия удерживает второе место в мире по количеству загрузок VPN-сервисов, уступая Индии, следует из предоставленной РБК статистики AppMagic — сервиса, который анализирует рынок мобильных приложений.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:
- USD 57,78₽
- EUR 58,67₽
Хорошего дня! Кстати, загляните, что произошло 24 июля: «Объяснение удара по порту Одессы, Киркоров выступит в Крыму, и блокировка «Новой рассказ-газеты».