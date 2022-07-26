Диверсанты не высадились в лимане, ЕС выделил еще один миллиард Украине, а в Барнауле оштрафовали за лайк. Что еще произошло 25 июля

Высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожена перевалочная база с боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к гаубицам М777, производства США.

В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка высадки диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены.

В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 100 военнослужащих и иностранных наемников.

За сутки поражено: 6 командно-наблюдательных пунктов. Уничтожены: 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также радиолокатор ЗРК зенитного ракетного комплекса С-300.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены 4 взвода РСЗО «Град», 2 взвода гаубиц Д-20, 3 взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также 8 взводов орудий Д-30. Средствами ПВО за сутки сбито 6 беспилотников, перехвачено 6 снарядов РСЗО «Ураган».