Объяснение удара по порту Одессы, Киркоров выступит в Крыму, и блокировка «Новой рассказ-газеты». Что еще произошло 24 июля

Что произошло 24 июля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 24 июля В результате огневого поражения позиций 108 и 109 батальонов 10 горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено свыше 70% личного состава. В городе Николаев высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по складам вооружения и боеприпасов на территории тепловозоремонтного завода. Уничтожено более пятидесяти человек личного состава, более трех тысяч артиллерийских боеприпасов различного калибра и 10 единиц бронетехники. За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено: 9 пунктов управления, 7 складов с боеприпасами и топливом. В районе Артемовска ДНР ударами российской авиации уничтожены два подразделения ВСУ, численностью до роты, две гаубицы М777, и в районе города Николаев — комплекс РЭБ «Буковель». В рамках контрбатарейной борьбы подавлены 3 взвода РСЗО «Град», 2 взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С», 8 взводов орудий «Мста-Б», 18 артиллерийских взводов гаубиц Д-20, а также 9 взводов самоходных установок «Гвоздика» на огневых позициях. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 беспилотников. Кроме того, перехвачено десять снарядов РСЗО «Ураган» и «HIMARS». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1605 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4156 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3196 орудий полевой артиллерии и минометов. В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами уничтожен в доке украинский военный корабль и склад поставленных США ракет «Harpoon» . Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава ВМС Украины.

. Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава ВМС Украины. Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника , дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области.

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Экономика , что с ней происходит

Администрация морских портов Украины начала подготовку портов Одесса , Черноморск и Южный к возобновлению работы , начинается формирование караванов.

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Северодонецк Лисичанск Попасная Рубежное). Проект российской промышленной зоны в Египте находится на завершающей стадии оформления необходимых документов и договоренностей. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

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Таиланд. архив компании «Авиафлот»

Франция готова поддержать предложение Еврокомиссии о сокращении потребления газа , заявила министр энергетического перехода республики Аньес Панье-Рюнаше в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche.

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Реакции политиков

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Реакции: люди , сообщества

Генеральная ассамблея Европейского шахматного союза большинством голосов продлила отстранение федераций шахмат России и Белоруссии , а также запрет сборным стран участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

Шахматы. Дмитрий Лямзин

В этом году переживали стрессовые ситуации больше половины россиян — 57% , говорится в опросе ВЦИОМ , сделанном по заказу РБК. Среди основных причин стресса — работа , спецоперация на Украине и нехватка денег.

, говорится в опросе ВЦИОМ сделанном по заказу РБК. Среди основных причин стресса — работа спецоперация на Украине и нехватка денег. Филипп Киркоров в рамках своего летнего тура выступит 26 июля в Феодосии и 27 июля в Ялте. В опубликованном видео он сказал , что «нам сейчас как никогда важно сплотиться» и пригласил на свои концерты раненых российских солдат.

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Продуктивного понедельника! Кстати, загляните, что произошло 23 июля: «Поражение „Донбасса“, взрывы в порту Одессы, и Джонсон вместо Толстого».