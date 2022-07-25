Объяснение удара по порту Одессы, Киркоров выступит в Крыму, и блокировка «Новой рассказ-газеты». Что еще произошло 24 июля

Главное за 24 июля
В результате огневого поражения позиций 108 и 109 батальонов 10 горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено свыше 70% личного состава.
В городе Николаев высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по складам вооружения и боеприпасов на территории тепловозоремонтного завода. Уничтожено более пятидесяти человек личного состава, более трех тысяч артиллерийских боеприпасов различного калибра и 10 единиц бронетехники.
За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено: 9 пунктов управления, 7 складов с боеприпасами и топливом.
В районе Артемовска ДНР ударами российской авиации уничтожены два подразделения ВСУ, численностью до роты, две гаубицы М777, и в районе города Николаев — комплекс РЭБ «Буковель».
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены 3 взвода РСЗО «Град», 2 взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С», 8 взводов орудий «Мста-Б», 18 артиллерийских взводов гаубиц Д-20, а также 9 взводов самоходных установок «Гвоздика» на огневых позициях.
Средствами ПВО за сутки сбиты 5 беспилотников. Кроме того, перехвачено десять снарядов РСЗО «Ураган» и «HIMARS».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1605 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4156 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3196 орудий полевой артиллерии и минометов.
- В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами уничтожен в доке украинский военный корабль и склад поставленных США ракет «Harpoon». Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава ВМС Украины.
- Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области.
- Вячеслав Володин сообщил о договоренности с Народным советом ЛНР о закреплении за районами республики депутатов Думы, чтобы они могли проводить там приемы граждан.
- По итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским американские конгрессмены объявили о планах передать Киеву до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS (Multiple Launch Rocket System — ракетная система залпового огня).
- Количество прибывших в Россию с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик превысило 2,8 млн человек.
- Очередная попытка контрнаступления на Херсонскую область провалилась, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Экономика, что с ней происходит
- Администрация морских портов Украины начала подготовку портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы, начинается формирование караванов.
- Турция на основе договоренностей, достигнутых с Россией и Украиной, сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых.
- Сергей Лавров заявил, что Москва не просит о снятии санкций, но по теме продовольствия Запад должен устранить проблемы, созданные им же.
- Немецкая компания Siemens Energy, обслуживающая турбины для газопровода «Северный поток», наконец направила Газпрому выданную Канадой экспортную лицензию, сообщает «Коммерсант».
- Владимир Путин 25 июля проведет совещание с членами кабмина, основной темой станет развитие авиаперевозок и авиастроения, с докладом выступит новый вице-премьер Денис Мантуров.
- Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о планах создать мастер-план восстановления Северодонецкой агломерации (Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное).
- Проект российской промышленной зоны в Египте находится на завершающей стадии оформления необходимых документов и договоренностей. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.
- Власти Таиланда рассчитывают к предстоящему зимнему сезону возобновить прямое авиасообщение с Россией, сообщает ТАСС.
- Франция готова поддержать предложение Еврокомиссии о сокращении потребления газа, заявила министр энергетического перехода республики Аньес Панье-Рюнаше в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche.
- Представители 15 строительных компаний из различных городов и регионов Российской Федерации уже приступили к ремонтно-восстановительным работам инфраструктуры Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя ДНР.
Реакции политиков
- Мария Захарова ответила в своем Telegram-канале Владимиру Зеленскому: Владимир Зеленский назвал обстрел порта Одессы «вопиющим российским варварством».
- Москва готова к переговорам с Киевом «по более широкому кругу вопросов», но возобновление переговорного процесса зависит не от российской стороны, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Каире.
Реакции: люди, сообщества
- Генеральная ассамблея Европейского шахматного союза большинством голосов продлила отстранение федераций шахмат России и Белоруссии, а также запрет сборным стран участвовать в соревнованиях под эгидой организации.
- В этом году переживали стрессовые ситуации больше половины россиян — 57%, говорится в опросе ВЦИОМ, сделанном по заказу РБК. Среди основных причин стресса — работа, спецоперация на Украине и нехватка денег.
- Филипп Киркоров в рамках своего летнего тура выступит 26 июля в Феодосии и 27 июля в Ялте. В опубликованном видео он сказал, что «нам сейчас как никогда важно сплотиться» и пригласил на свои концерты раненых российских солдат.
Информация, которую вы могли пропустить
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Как сообщает NGS24, суд Красноярска в феврале предписал «Сибэкономстрою» снести кафе, построенное рядом с пароходом «Святитель Николай», который признан объектом культурного наследия. Компания подала апелляцию, но ее вернули. В итоге 11 июня компания получила исполнительный лист, обязывающий снести здание.
Вместо этого хозяин кафе затянул его баннером в поддержку войны в Украине. В том числе, на нем есть цитата Путина «Нужна общенациональная повестка поддержки вооруженных сил».
- Роскомнадзор заблокировал сайт журнала «Новая рассказ-газета» по требованию Генпрокуратуры. Основанием для блокировки стала «дискредитация», сообщили в редакции журнала. «Новая рассказ-газета» — проект журналистов «Новой газеты», работа которой приостановлена с марта этого года.
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Финансы
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Продуктивного понедельника! Кстати, загляните, что произошло 23 июля: «Поражение „Донбасса“, взрывы в порту Одессы, и Джонсон вместо Толстого».