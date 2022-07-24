Поражение «Донбасса», взрывы в порту Одессы, и Джонсон вместо Толстого. Что еще произошло 23 июля

Главное за 23 июля
Минобороны РФ, брифинг 23 июля
В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406 артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до 200 человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника.
Российская артиллерия поразила боевые позиции националистического формирования «Донбасс», ликвидировано более 60 боевиков.
Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России уничтожено более половины личного состава 2 батальона 14 механизированной бригады ВСУ.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: 12 пунктов управления, 4 склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, а также живая сила и военная техника в 226 районах.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены 3 взвода РСЗО «Град», 3 взвода самоходных установок «Мста-С», 10 взводов орудий «Мста-Б», 24 взвода гаубиц Д-20 и 15 взводов самоходных установок «Гвоздика» на огневых позициях.
Средствами ПВО за сутки уничтожены 11 беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1600 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4146 танков и других боевых бронированных машины, 763 боевые машины РСЗО, 3185 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Украина намерена продолжить подготовку к экспорту зерна из портов через Черное море, несмотря на атаку на Одесский порт. В Минобороны Турции сообщили, что Россия проинформировала Анкару о непричастности к атаке. В Минобороны России пока не комментировали этот инцидент.
- Пророссийские власти Запорожья создадут избирком для проведения референдума о вступлении в РФ, пишет «Коммерсант». Ранее сообщалось о намерении провести референдум осенью этого года. В Херсонской области создали избирком для референдума о вхождении в состав России.
- Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон направляет Киеву столько вооружения в рамках пакета помощи на 40 млрд долларов, сколько он может освоить.
Экономика, что с ней происходит
- ЦБ России пересмотрел прогноз на 2022−2024 годы. ЦБ предполагает, что продолжение рецессии в 2023 году неизбежно, спад будет менее глубоким и более продолжительным, чем ожидалось ранее. Ключевая ставка теперь близка к предполагаемой нижней границе. Более длительный кризис страна впервые будет переживать с большими деньгами в кармане, которые некуда девать.
- Центробанк улучшил прогноз по спаду ВВП в России в 2022 — вместо 8−10% ожидается 4−6%.
- Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о начале работ по созданию в Стамбуле координационного центра, который займется контролем за вывозом морем зерна с Украины.
- Поставки нефти с Ближнего Востока в Европу могли увеличиться на 90%, до 2,2 млн баррелей в сутки, посчитал Bloomberg.
- Владимир Путин допустил снижение поставок по «Северному потоку — 1».
- Газопровод перезапустят, но работать на закачку будет только одна турбина.
- Европейский союз рассчитывает увеличить закупки сжиженного природного газа из Нигерии на фоне опасений о прекращении поставок из России.
- Владимир Путин поручил отменить плановые проверки бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда.
- Ракета SpaceX вывела на орбиту 46 новых интернет-спутников Starlink.
- Студии Disney и Sony ищут каналы для параллельного импорта в РФ, заявил РИА Новости председатель ассоциации владельцев кинотеатров.
- В Крыму заработали две восстановленные линии электропередачи, что позволит соединить российскую энергосистему с Херсонской и Запорожской областями.
- До сентября в Запорожской области Украины, контролируемой российскими военными, построят новый газопровод.
- Запасов иномарок в РФ хватит на 3−6 месяцев, в логистических центрах и у дилеров они подходят к концу, но прежних производителей активно заменяет Китай, кроме того, продолжается сборка корейских машин в Калининграде.
Реакции политиков
- По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, события на Украине могут положить конец «западному господству» и создадут в мире многополярный правопорядок. Он заявил, что санкции «не пошатнули» Москву, при этом Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе. Господин Орбан считает, что Западу нужна новая стратегия по Украине, которая будет нацелена на мир.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил позицию республики о необходимости дипломатического урегулирования ситуации на Украине, сообщила пресс-служба президента Казахстана.
- По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, нанесенные по порту в Одессе ракетные удары ставят под угрозу выполнение условий заключенного вчера «зернового соглашения». Господин Гутерриш осудил удары и призвал к выполнению Россией, Турцией и Украиной взятых на себя обязательств. По данным украинских властей, зернохранилища в результате атаки не пострадали.
Реакции: люди, сообщества
- На церемонии подписания соглашения по экспорту украинского зерна, прошедшей Стамбуле, присутствовал российский бизнесмен Роман Абрамович, сообщает «Коммерсант». О его статусе в рамках дипломатической процедуры пока ничего не известно.
- Совет города Хуст в Закарпатской области Украины переименовал улицу Льва Толстого, назвав ее именем объявившего о своей отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщила Верховная рада в своем Telegram-канале.
Информация, которую вы могли пропустить
- IMAX ушла из России. Корпорация еще 1 июня остановила свою деятельность и уволила сотрудников, но объявила об этом только сейчас.
В России IMAX владела примерно 50 кинозалами, они давали до 3% от всей прибыли компании.
- Временная администрация заблокировала в Запорожской области Украины Facebook* (Принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), Twitter и YouTube. Напомним, в регионе также замедлили работу сервисов Google.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:
- USD 57,39₽
- EUR 57,76₽
Отличного воскресенья! Кстати, загляните, что произошло 22 июля: «Конец „Черной сотни“, соглашения в Стамбуле, и, с возвращением, Mango! ».