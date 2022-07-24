Поражение «Донбасса», взрывы в порту Одессы, и Джонсон вместо Толстого. Что еще произошло 23 июля

В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406 артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до 200 человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника.

Российская артиллерия поразила боевые позиции националистического формирования «Донбасс», ликвидировано более 60 боевиков.

Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России уничтожено более половины личного состава 2 батальона 14 механизированной бригады ВСУ.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: 12 пунктов управления, 4 склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, а также живая сила и военная техника в 226 районах.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены 3 взвода РСЗО «Град», 3 взвода самоходных установок «Мста-С», 10 взводов орудий «Мста-Б», 24 взвода гаубиц Д-20 и 15 взводов самоходных установок «Гвоздика» на огневых позициях.

Средствами ПВО за сутки уничтожены 11 беспилотников.