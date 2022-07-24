26 июля
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Политика

Поражение «Донбасса», взрывы в порту Одессы, и Джонсон вместо Толстого. Что еще произошло 23 июля

Что произошло 23 июля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 23 июля

Минобороны РФ, брифинг 23 июля

В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406 артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до 200 человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника.

Российская артиллерия поразила боевые позиции националистического формирования «Донбасс», ликвидировано более 60 боевиков.

Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России уничтожено более половины личного состава 2 батальона 14 механизированной бригады ВСУ.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: 12 пунктов управления, 4 склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, а также живая сила и военная техника в 226 районах.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены 3 взвода РСЗО «Град», 3 взвода самоходных установок «Мста-С», 10 взводов орудий «Мста-Б», 24 взвода гаубиц Д-20 и 15 взводов самоходных установок «Гвоздика» на огневых позициях.

Средствами ПВО за сутки уничтожены 11 беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1600 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4146 танков и других боевых бронированных машины, 763 боевые машины РСЗО, 3185 орудий полевой артиллерии и минометов.

  • Украина намерена продолжить подготовку к экспорту зерна из портов через Черное море, несмотря на атаку на Одесский порт. В Минобороны Турции сообщили, что Россия проинформировала Анкару о непричастности к атаке. В Минобороны России пока не комментировали этот инцидент.
  • Пророссийские власти Запорожья создадут избирком для проведения референдума о вступлении в РФ, пишет «Коммерсант». Ранее сообщалось о намерении провести референдум осенью этого года. В Херсонской области создали избирком для референдума о вхождении в состав России.
  • Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон направляет Киеву столько вооружения в рамках пакета помощи на 40 млрд долларов, сколько он может освоить.

Экономика, что с ней происходит

  • ЦБ России пересмотрел прогноз на 2022−2024 годы. ЦБ предполагает, что продолжение рецессии в 2023 году неизбежно, спад будет менее глубоким и более продолжительным, чем ожидалось ранее. Ключевая ставка теперь близка к предполагаемой нижней границе. Более длительный кризис страна впервые будет переживать с большими деньгами в кармане, которые некуда девать.
  • Центробанк улучшил прогноз по спаду ВВП в России в 2022 — вместо 8−10% ожидается 4−6%.
  • Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о начале работ по созданию в Стамбуле координационного центра, который займется контролем за вывозом морем зерна с Украины.
  • Поставки нефти с Ближнего Востока в Европу могли увеличиться на 90%, до 2,2 млн баррелей в сутки, посчитал Bloomberg.
  • Владимир Путин допустил снижение поставок по «Северному потоку — 1».
  • Газопровод перезапустят, но работать на закачку будет только одна турбина.
  • Европейский союз рассчитывает увеличить закупки сжиженного природного газа из Нигерии на фоне опасений о прекращении поставок из России.
  • Владимир Путин поручил отменить плановые проверки бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда.
  • Ракета SpaceX вывела на орбиту 46 новых интернет-спутников Starlink.
Спутник Starlink.
Спутник Starlink.
CC0
  • Студии Disney и Sony ищут каналы для параллельного импорта в РФ, заявил РИА Новости председатель ассоциации владельцев кинотеатров.
  • В Крыму заработали две восстановленные линии электропередачи, что позволит соединить российскую энергосистему с Херсонской и Запорожской областями.
  • До сентября в Запорожской области Украины, контролируемой российскими военными, построят новый газопровод.
  • Запасов иномарок в РФ хватит на 3−6 месяцев, в логистических центрах и у дилеров они подходят к концу, но прежних производителей активно заменяет Китай, кроме того, продолжается сборка корейских машин в Калининграде.
Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

Реакции политиков

  • По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, события на Украине могут положить конец «западному господству» и создадут в мире многополярный правопорядок. Он заявил, что санкции «не пошатнули» Москву, при этом Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе. Господин Орбан считает, что Западу нужна новая стратегия по Украине, которая будет нацелена на мир.
Виктор Орбан.
Виктор Орбан.
СС0
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил позицию республики о необходимости дипломатического урегулирования ситуации на Украине, сообщила пресс-служба президента Казахстана.
  • По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, нанесенные по порту в Одессе ракетные удары ставят под угрозу выполнение условий заключенного вчера «зернового соглашения». Господин Гутерриш осудил удары и призвал к выполнению Россией, Турцией и Украиной взятых на себя обязательств. По данным украинских властей, зернохранилища в результате атаки не пострадали.

Реакции: люди, сообщества

  • На церемонии подписания соглашения по экспорту украинского зерна, прошедшей Стамбуле, присутствовал российский бизнесмен Роман Абрамович, сообщает «Коммерсант». О его статусе в рамках дипломатической процедуры пока ничего не известно.
  • Совет города Хуст в Закарпатской области Украины переименовал улицу Льва Толстого, назвав ее именем объявившего о своей отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщила Верховная рада в своем Telegram-канале.

Информация, которую вы могли пропустить

  • IMAX ушла из России. Корпорация еще 1 июня остановила свою деятельность и уволила сотрудников, но объявила об этом только сейчас.

В России IMAX владела примерно 50 кинозалами, они давали до 3% от всей прибыли компании.

IMAX.
IMAX.
altapress.ru
  • Временная администрация заблокировала в Запорожской области Украины Facebook* (Принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), Twitter и YouTube. Напомним, в регионе также замедлили работу сервисов Google.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:

  • USD 57,39
  • EUR 57,76

Отличного воскресенья! Кстати, загляните, что произошло 22 июля: «Конец „Черной сотни“, соглашения в Стамбуле, и, с возвращением, Mango! ».

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