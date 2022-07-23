Конец «Черной сотни», соглашения в Стамбуле, и, с возвращением, Mango! Что еще произошло 22 июля

Что произошло 22 июля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 22 июля Брифинг Минобороны РФ За сутки поражено: 6 пунктов управления, а также 5 складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами. В рамках контрбатарейной борьбы подавлены 4 взвода РСЗО «Град», 24 взвода гаубиц Д-20 и 13 взводов орудий Д-30. Оперативно-тактической авиацией ВКС уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Средствами ПВО за сутки сбиты 12 беспилотников. Кроме того, перехвачено два снаряда РСЗО «Ураган». В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня ХАЙМАРС производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования. Высокоточным оружием ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения в Николаеве. Потери противника составили до 30 человек личного состава, свыше двух тысяч снарядов для РСЗО «Град», около тысячи снарядов для самоходных гаубиц «Акация». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированных машины, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов. В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня» , в Краматорске . Ликвидировано до 300 националистов и свыше 40 единиц специальной техники.

, в . Ликвидировано до националистов и свыше единиц специальной техники. Народная милиция ДНР сообщила , что за прошедшие сутки по территории республики со стороны Украины были выпущены 660 снарядов из РСЗО «Град», ствольной артиллерии калибром 155 , 152 и 122-мм , а также 120 и 82-мм минометов. Также были применены неуправляемые авиационные ракеты калибром 80-мм.

что за прошедшие сутки по территории республики со стороны Украины были выпущены снарядов из РСЗО «Град», ствольной артиллерии калибром 155 152 и 122-мм а также 120 и 82-мм минометов. Также были применены неуправляемые авиационные ракеты калибром 80-мм. Сделка Украины и России по экспорту зерна 22 июля заключена двумя документами. Каждая страна подписала отдельное соглашение с ООН и Турцией. С российской стороны в Стамбул приехал Сергей Шойгу , с украинской — министр инфраструктуры Александр Кубраков.

22 июля заключена двумя документами. Каждая страна подписала отдельное соглашение с ООН и Турцией. С российской стороны в Стамбул приехал Сергей Шойгу с украинской — министр инфраструктуры Александр Кубраков. В Стамбуле 22 июля был подписан еще один документ между Россией и ООН , касающийся экспорта отечественной сельхозпродукции — Меморандум о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Главная его задача — обеспечить транспарентные и беспрепятственные поставки российского продовольствия и удобрений на мировые рынки и добиться исключения этой продукции из-под действия санкций. Срок действия меморандума — три года. Правительство расширило перечень недружественных государств, в него включены Греция , Дания , Словения , Хорватия и Словакия.

Экономика , что с ней происходит

Банк России снизил ключевую ставку сразу с 9,5 до 8% . Это снижение — пятое подряд.

. Это снижение — пятое подряд. Сбербанк понизит ставки по потребительским и ипотечным кредитам в ближайшие дни вслед за снижением ключевой ставки.

по потребительским и ипотечным кредитам в ближайшие дни вслед за снижением ключевой ставки. Западные санкции не повлияют на деятельность Сбербанка внутри страны , кредитная организация будет работать в штатном режиме , заявили в пресс-службе банка.

внутри страны кредитная организация будет работать в штатном режиме заявили в пресс-службе банка. Порт Роттердама объявил о полной остановке отгрузки и приема контейнеров , которые предназначены для отправки в Россию или прибывают из нее.

контейнеров которые предназначены для отправки в Россию или прибывают из нее. Туристическая отрасль России недополучила несколько десятков миллиардов рублей из-за ограничений со стороны западных стран.

несколько десятков миллиардов рублей из-за ограничений со стороны западных стран. В Бундестаге заявили , что «экономическая война» с Россией разоряет Германию.

что «экономическая война» с Россией Германию. Бренд Mango возобновляет работу в России. Турецкая Fiba Holding планирует открыть ее магазины на месте Marks & Spencer , пишут «Ведомости».

Владимир Путин поручил Кабмину до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки , сделав ставку не более 7% .

сделав ставку не более . Китайская валюта впервые вышла на второе место после доллара по объему торгов с поставкой «завтра» на спот-рынке Московской биржи.

Литовская госкомпания грузовых перевозок LTG Cargo 22 июля возобновляет транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом.

22 июля возобновляет транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом. Украина имеет запасы зерна на 10 млрд долларов, сообщил Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram.

Реакции политиков

МИД Словении сожалеет о решении российского правительства включить республику в список недружественных государств , сообщило Словенское агентство печати.

Отмечается, что, по мнению МИД, решение о включении Словении в список недружественных стран не оказывает никакого влияния на присутствие дипломатического и административно-технического персонала в посольстве Республики Словении в Москве.

Олаф Шольц заявил , что считает Россию ненадежным поставщиком газа. Глава правительства ФРГ дал понять , что не следует полагаться на поставки голубого топлива из РФ.

«Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал» или «Северный поток. Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», — отметил Шольц.

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор обсудили вопросы двустороннего сотрудничества , в том числе проекты по импортозамещению , сообщили в Кремле.

Александр Лукашенко и Владимир Путин в Кремле , 11 марта 2022. kremlin.ru

Бывший спикер Верховной рады , а ныне депутат Дмитрий Разумков считает , что Украина должна «конфисковывать по закону» и закачивать в свои хранилища «остаток» российского газа из транзитных трубопроводов.

«Мы должны как транзитер выполнять обязательства перед международными партнерами. Но остаток российского газа необходимо конфисковывать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», — отметил он.

Переговоры между Россией и Украиной возможны , Москва никогда не говорила о закрытии этой двери , заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков , передает РИА Новости.

«Ни президент Владимир Путин, ни министр иностранных дел Сергей Лавров никогда не говорили о закрытии двери для переговоров», — сказал он.

Реакции: люди , сообщества

В Швеции отменили мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой.

Федерация фигурного катания Швеции заявила, что деятельность со спортсменами из России и Белоруссии противоречит ее ценностям.

«Беспредел! Очередной беспредел. Сколько можно? Что они делают? Конечно, мне жалко Трусову. Она готовилась. В их королевсте не все в порядке, раз они отменяют такое прекрасное выступление. Мы же Сашу любим. И что они? Запретят нам кататься на коньках? Нет, конечно. Мы и дальше будем выступать», — высказалась в ответ заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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Крупнейшая торговая сеть Германии Edeka переименовала мороженое Ice Snack Sandwich Moscow Style — Мороженое-сэндвич по-московски в Kiewer Art — Киевский стиль. Об этом пишет издание Der Westen.

Мороженое Ice Snack Sandwich Moscow Style переименовали в Kiewer Art. Соцсети.

В ДНР вслед за ЛНР решили заблокировать Google. Глава республики Денис Пушилин объяснил это «пропагандой терроризма и насилия в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса , а также в навязывании лжи и дезинформации».

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Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:

USD 57,39 ₽

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Хорошего дня! Вот что произошло 21 июля: «Расформированное подразделение отказывается воевать, в Стамбуле решат судьбу украинского зерна, а H&M отменяет прощальные распродажи».