Расформированное подразделение отказывается воевать, в Стамбуле решат судьбу украинского зерна, а H&M отменяет прощальные распродажи. Что еще произошло 21 июля

Что произошло 21 июля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 21 июля За сутки ВС РФ поражено 9 пунктов управления, уничтожено 6 складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами. В рамках контрбатарейной борьбы поражены: батарея РСЗО «Ураган» и батарея самоходных артиллерийских гаубиц «Акация» с радиолокационной станцией; 8 взводов РСЗО «Град»; 9 взводов гаубиц Д-20 и 7 взводов орудий Д-30. Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-25. Кроме того, средствами ПВО сбит вертолет Ми-8, а также 5 беспилотников. Перехвачено восемь снарядов РСЗО «Ураган». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1577 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4135 танков и других боевых бронированных машин, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3174 орудия полевой артиллерии и минометов. Минобороны РФ сообщает , что военнослужащие 100 бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области , в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена , зачинщики арестованы , принято решение о переформировании данного соединения.

что военнослужащие 100 бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области в полном составе в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена зачинщики арестованы принято решение о переформировании данного соединения. По уточненным данным , в результате удара 16 июля ВКС России по пункту временной дислокации националистов в Константиновке Одесской области ликвидировано более 600 военных , в том числе до 120 иностранных наемников. Кроме того , по уточненным данным в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Николаеве было уничтожено более 320 военнослужащих.

в результате удара 16 июля ВКС России по пункту временной дислокации националистов в Константиновке Одесской области ликвидировано более военных в том числе до иностранных наемников. Кроме того по уточненным данным в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Николаеве было уничтожено более военнослужащих. Документ по « зерновому вопросу » подпишут в Стамбуле сегодня , церемония начнется в 16:30 , сообщили РИА Новости в администрации президента Турции Эрдогана.

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Экономика , что с ней происходит

«Северный поток» в четверг должен возобновить работу после планового техобслуживания. Оно длилось 10 дней и включало в себя тест механических компонентов и систем автоматизации — РИА Новости.

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Европейский центральный банк впервые за 11 лет поднял базовую процентную ставку — до 0,5%, на 50 б.п. Регулятор объяснил решение стремлением контролировать инфляцию.

базовую процентную ставку — до 0,5%, на 50 б.п. Регулятор объяснил решение стремлением контролировать инфляцию. Европейский союз решил вывести из-под запрета поставки в Россию группы товаров и услуг для авиационной отрасли.

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Шведско-швейцарская компания АВВ, специализирующаяся в области электротехники и энергетического машиностроения, уходит с российского рынка.

Финский производитель оборудования для энергетики и судостроения Wartsila завершил операции на российском рынке и закрыл представительства в Санкт-Петербурге.

завершил операции на российском рынке и закрыл представительства в Санкт-Петербурге. Американский табачный концерн Philip Morris International планирует к концу 2022 года покинуть российский рынок.

Реакции политиков

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил приостановить членство России в ВОЗ , «учитывая политическую ангажированность» организации.

предложил приостановить членство России в ВОЗ «учитывая политическую ангажированность» организации. Спикер американской Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала от Госдепартамента официально признать Россию «спонсором терроризма», пригрозив в противном случае продавить это решение через Конгресс.

Наделение России таким статусом означало бы фактически полное замораживание оставшихся связей между РФ и США. В Кремле к инициативе Конгресса отнеслись крайне негативно — «Коммерсант»

Замглавы МИД Андрей Руденко рассказал , что в переговорах по украинскому зерну стороны демонстрируют конструктивный подход. По его словам , они продолжаются в видеоформате. «Переговоры идут достаточно динамично , стороны конструктивно участвуют в них , надеемся , что в ближайшее время удастся договориться», — сказал дипломат журналистам.

рассказал что в переговорах по украинскому зерну стороны демонстрируют конструктивный подход. По его словам они продолжаются в видеоформате. «Переговоры идут достаточно динамично стороны конструктивно участвуют в них надеемся что в ближайшее время удастся договориться», — сказал дипломат журналистам. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью AFP заявил , что Украине нужно принять , что она потеряла регионы , которые перешли под контроль РФ.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Россия будет защищать Белоруссию, как свою территорию.

В Эстонии намерены к концу года убрать все памятники советским воинам. На сегодня их выявлено 148, сообщила премьер-министр страны Кая Каллас. Ее дополнил глава МИДа Урмас Рейнсалу, заявивший, что задача убрать все «красные монументы» должна быть решена к концу года, передает Интерфакс.

Реакции: люди , сообщества

Отсутствие в эфире развлекательных программ, в том числе «Вечернего Урганта», — это ошибка «Первого канала», сказал ведущий передачи «Поле чудес» Леонид Якубович в интервью RTVI.

«Я думаю, что это ошибка. Даже во время Великой Отечественной войны выходили хорошие фильмы, и не всегда серьезные и направленные патриотически. Работали агитбригады, чего сейчас нет, к сожалению. Отсутствие развлекательных программ — слишком серьезный крен в сторону негатива», — сказал Якубович.

Леонид Якубович. Скриншот видео Первый канал

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Вымершее морское беспозвоночное назвали в честь Зеленского. Ausichicrinites zelenskyyi жил в эпоху Юрского периода — «Лента.ру».

жил в эпоху Юрского периода — «Лента.ру». ВТБ предупредил об установке вредоносного ПО на телефоны через псевдобанковские приложения , чтобы перехватывать его личные данные и информацию из SMS или звонков.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:

USD 56,48 ₽

EUR 57,11₽

Отличной пятницы! Кстати, загляните, что произошло 20 июля: «Неудавшаяся атака дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС, утвержден очередной пакет санкций, а „Википедию“ наказали».