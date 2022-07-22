Расформированное подразделение отказывается воевать, в Стамбуле решат судьбу украинского зерна, а H&M отменяет прощальные распродажи. Что еще произошло 21 июля

Главное за 21 июля
За сутки ВС РФ поражено 9 пунктов управления, уничтожено 6 складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами. В рамках контрбатарейной борьбы поражены: батарея РСЗО «Ураган» и батарея самоходных артиллерийских гаубиц «Акация» с радиолокационной станцией; 8 взводов РСЗО «Град»; 9 взводов гаубиц Д-20 и 7 взводов орудий Д-30.
Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-25. Кроме того, средствами ПВО сбит вертолет Ми-8, а также 5 беспилотников. Перехвачено восемь снарядов РСЗО «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1577 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4135 танков и других боевых бронированных машин, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3174 орудия полевой артиллерии и минометов.
- Минобороны РФ сообщает, что военнослужащие 100 бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области, в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения.
- По уточненным данным, в результате удара 16 июля ВКС России по пункту временной дислокации националистов в Константиновке Одесской области ликвидировано более 600 военных, в том числе до 120 иностранных наемников. Кроме того, по уточненным данным в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Николаеве было уничтожено более 320 военнослужащих.
- Документ по «зерновому вопросу» подпишут в Стамбуле сегодня, церемония начнется в 16:30, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции Эрдогана.
- Параллельный импорт в РФ скоро будет отменен по некоторым группам товаров, когда российской продукции в этих категориях станет достаточно, сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров.
- H&M объявила, что не будет проводить распродажу в России. Магазины откроются в августе, и остатки вещей будут продаваться по полной цене.
Экономика, что с ней происходит
- «Северный поток» в четверг должен возобновить работу после планового техобслуживания. Оно длилось 10 дней и включало в себя тест механических компонентов и систем автоматизации — РИА Новости.
- Россия не будет поставлять нефть на мировой рынок себе в убыток, если на стоимость российского сырья будет установлен лимит, который обсуждает G7, заявил вице-премьер Александр Новак.
- Власти Португалии не поддержали предложение Еврокомиссии, которое связано с экономией газа. Греция вслед за ней также выступила против этого предложения.
- Венгрия обратилась к России с просьбой об увеличении поставок газа, сообщил Сергей Лавров.
- Европейский центральный банк впервые за 11 лет поднял базовую процентную ставку — до 0,5%, на 50 б.п. Регулятор объяснил решение стремлением контролировать инфляцию.
- Европейский союз решил вывести из-под запрета поставки в Россию группы товаров и услуг для авиационной отрасли.
- Компании Beam Suntory и Edrington продадут совместный российский бизнес Maxxium Russia местному руководству. Maxxium Russia выпускает бурбон Jim Beam, виски Macallan и The Famous Grouse, а также текилу Sauza.
- Британская финансовая группа HSBC договорилась о продаже бизнеса в России Экспобанку, принадлежащего предпринимателю Игорю Киму.
- Первый магазин Levi’s под новым названием JNS открылся в Москве.
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Шведско-швейцарская компания АВВ, специализирующаяся в области электротехники и энергетического машиностроения, уходит с российского рынка.
- Финский производитель оборудования для энергетики и судостроения Wartsila завершил операции на российском рынке и закрыл представительства в Санкт-Петербурге.
- Американский табачный концерн Philip Morris International планирует к концу 2022 года покинуть российский рынок.
Реакции политиков
- Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил приостановить членство России в ВОЗ, «учитывая политическую ангажированность» организации.
- Спикер американской Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала от Госдепартамента официально признать Россию «спонсором терроризма», пригрозив в противном случае продавить это решение через Конгресс.
Наделение России таким статусом означало бы фактически полное замораживание оставшихся связей между РФ и США. В Кремле к инициативе Конгресса отнеслись крайне негативно — «Коммерсант»
- Замглавы МИД Андрей Руденко рассказал, что в переговорах по украинскому зерну стороны демонстрируют конструктивный подход. По его словам, они продолжаются в видеоформате. «Переговоры идут достаточно динамично, стороны конструктивно участвуют в них, надеемся, что в ближайшее время удастся договориться», — сказал дипломат журналистам.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью AFP заявил, что Украине нужно принять, что она потеряла регионы, которые перешли под контроль РФ.
Кроме того, Лукашенко заявил, что Россия будет защищать Белоруссию, как свою территорию.
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В Эстонии намерены к концу года убрать все памятники советским воинам. На сегодня их выявлено 148, сообщила премьер-министр страны Кая Каллас. Ее дополнил глава МИДа Урмас Рейнсалу, заявивший, что задача убрать все «красные монументы» должна быть решена к концу года, передает Интерфакс.
Реакции: люди, сообщества
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Отсутствие в эфире развлекательных программ, в том числе «Вечернего Урганта», — это ошибка «Первого канала», сказал ведущий передачи «Поле чудес» Леонид Якубович в интервью RTVI.
«Я думаю, что это ошибка. Даже во время Великой Отечественной войны выходили хорошие фильмы, и не всегда серьезные и направленные патриотически. Работали агитбригады, чего сейчас нет, к сожалению. Отсутствие развлекательных программ — слишком серьезный крен в сторону негатива», — сказал Якубович.
Информация, которую вы могли пропустить
- Вымершее морское беспозвоночное назвали в честь Зеленского. Ausichicrinites zelenskyyi жил в эпоху Юрского периода — «Лента.ру».
- ВТБ предупредил об установке вредоносного ПО на телефоны через псевдобанковские приложения, чтобы перехватывать его личные данные и информацию из SMS или звонков.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:
- USD 56,48₽
- EUR 57,11₽
Отличной пятницы! Кстати, загляните, что произошло 20 июля: «Неудавшаяся атака дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС, утвержден очередной пакет санкций, а „Википедию“ наказали».