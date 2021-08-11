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Политика

«Диверсия иностранных спецслужб»: барнаульский единоросс поразмышлял о причинах лесных пожаров

Глава комитета Барнаульской городской Думы по законности, единоросс Иван Огнев написал пост, в котором обеспокоился пожарами в Якутии.

Лесные пожары.
Лесные пожары.
CC0

Он вспомнил, как из-за дымки в городах Сибири не смогли приземлиться и ушли на посадку в Барнаул несколько рейсов, а над краевой столицей повисла пелена.

«И хотя сегодня небо над Барнаулом уже не в такой дымке, но пожары пока не прекратились… Конечно, нужно разбираться в причинах пожаров.
Говорят о том, что это может быть и диверсионной работой иностранных спецслужб, и коммерческие разборки, и другое… «, — перечислил депутат.

Лесные пожары в Якутии.
Лесные пожары в Якутии.
14.mchs.gov.ru

Также он поддержал инициативу МЧС о введении ответственности арендаторов леса за тушение пожаров.

«Такая мера была предусмотрена законодательством до 1997 года, а потом ее отметили на радость арендаторов. Считаю, что нужно поддержать это предложение, чтобы арендаторы не только зарабатывали на рубке леса, но и несли ответственность за его сохранность от пожаров», — заключил Огнев.

Дым от пожаров в Якутии накрыл огромную территорию. С 8 августа в регионе ввели режим ЧС в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 172 природных пожара, за сутки ликвидировано 20 на общей площади свыше 122 тыс. гектар.

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