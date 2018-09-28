«Для меня это новость»: что известно о возможном аграрном министре Алтайского края

В Алтайском крае может смениться руководитель одного из ключевых направлений. Речь идет о министерстве сельского хозяйства. В качестве преемника ныне действующего руководителя Александра Чеботаева называют главу Поспелихинского района Игоря Башмакова. Сам он от своего возможного назначения пока скромно открещивается.

Как сообщил altapress.ru Игорь Башмаков, о своем возможном назначении на должность министра сельского хозяйства Алтайского края узнал из интернета.

Игорь Башмаков,

глава администрации Поспелихинского района:

Для меня самого это стало новостью. И услышал я ее буквально вчера. До этого момента никаких обращений из правительства и тем более собеседований со мной не было.

На вопрос хочет ли переехать в Барнаул и встать у руля одного из важнейших властных подразделений края, Игорь Башмаков не смог однозначно ответить. «Не готов сейчас сказать», — добавил он.

Почему именно Башмаков?

У относительно молодого 43-летнего главы администрации Поспелихинского района опыт в сфере сельского хозяйства имеется. До своего назначения первым лицом района он три года руководил местным аграрным управлением. Еще раньше — работал в крупном сельхозпредприятии СПК «Знамя Родины».

Владимир Краутер, экс-глава Поспелихинского района, рассказывает: Игорь Башмаков — сельский парень. Вырос в простой семье, родители его были связаны с сельским хозяйством.

В самом районе к действующему главе администрации относятся неоднозначно. Но нравиться всем без исключения на такой должности достаточно сложно.

В качестве отличительных черт Башмакова называют здоровый карьеризм — он прошел путь от механика в хозяйстве до руководителя муниципалитета — и инициативность. Правда, больших плодов эта инициативность в условиях вечного дефицита районного бюджета не принесла. Плюс та политика, которую до прихода Томенко пропагандировали краевые власти, к великим подвигам районных глав точно не стимулировала, отмечают в районе.

Что думают аграрии?

В Союзе крестьянских (фермерских) формирований altapress.ru сообщили, что о возможной смене министра сельского хозяйства ничего конкретного не знают.

По словам председателя объединения Александра Балакова, сейчас достоверная информация по этому поводу есть только у самого губернатора Томенко и его близкого окружения. Поэтому надо ждать, когда она будет обнародована.

Игорь Башмаков ( крайний справа) на Олимпиаде сельских спортсменов Алтая — 2017 Олег Богданов

Опрошенные altapress.ru руководители крупных сельхозпредприятий о Игоре Башмакове ничего не говорят. По мнению многих, в регионе есть и другие реальные кандидатуры, гораздо ближе знающие изнанку АПК.

Среди них, например, называют Александра Балакова и Сергея Бенслера, руководящего крупным многопрофильным хозяйством в Локтевском районе и имеющем депутатский опыт. Правда, захотят ли они в случае чего променять бизнес на кресло министра, большой вопрос.