Какие перестановки произойдут в правительстве Алтайского края: основные версии

С момента избрания Виктора Томенко прошло почти три недели, а в Алтайском крае до сих пор не сформировано новое правительство. Однако процесс, похоже, пошел: на этой неделе произошли два увольнения ключевых чиновников. Ожидается, что в ближайшие дни состоится еще серия отставок и назначений. Altapress.ru собрал основные версии по поводу кадровых перестановок, которые обсуждаются среди чиновников и в СМИ.

Кто уже ушел?

Пока стопроцентная информация есть только по двум руководителям: промышленному вице-премьеру Виктору Мещерякову и начальнику Алтайпищепрома Татьяне Зелениной. Оба уже преодолели порог пенсионного возраста и оба написали заявления по собственному желанию. Томенко принял их отставки.

Татьяна Зеленина в разговоре с altapress.ru сообщила, что решила покинуть свой поста еще в марте нынешнего года, о чем предупредила курирующего ее управление вице-губернатора Лукьянова. В качестве причин своего ухода она называет желание проводить больше времени с семьей. В прошлом году у Татьяны Алексеевны родился долгожданный внук.

Кто может уйти?

Возраст может повлиять на позиции и других чиновников. По словам источников altapress.ru, Томенко задал тренд на омоложение: рассматривают в первую очередь тех, кто моложе 50, а то и 45.

Например, именно из-за возраста свой пост может покинуть 54-летний Александр Чеботаев, начальник краевого минсельхоза. По данным «Банкфакса», одной из причин отставки может стать то, что 41-летний министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев не нашел общего языка с возрастными регионалами и дал установку на омоложение кадров.

Александр Чеботаев. Олег Богданов

Источники altapress.ru в правительстве также отмечают, что последние время Чеботаев вслух говорил, что он сильно устал и может уйти.

По данным «Банкфакса», согласован уход министра образования и науки Александра Жидких. Ему прочат пост ректора в Алтайском педагогическом университете.

Отставку прогнозируют и начальнице Жидких — вице-премьеру Надежде Капура, которая считается одной из самых малозаметных фигур в составе ходящего правительства.

По информации Тайги. инфо, также в новом составе правительства с высокой долей вероятности не будет «спортивно-культурного» вице-премьера Андрея Щукина, министра здравоохранения Ирины Долговой (ей давно прочат пост в федеральной Счетной палате), министра соцзащиты Михаила Дайбова.

Андрей Щукин на «Музейной ночи 2018». www.facebook.com/akpskultura

Кто останется?

57-летний первый вице-губернатор Александр Лукьянов, несмотря на тренд на омоложение, скорее всего, сохранит пост. По словам наших источников, Лукьянов курирует несколько ключевых областей, поэтому сейчас его менять не намерены.

Сам аграрный зампред не однократно подтверждал altapress.ru, что хотел бы остаться в правительстве, однако окончательное решение по этому поводу будет за Томенко. Заявление об уходе по собственному желанию Лукьянов точно не писал.

«Банкфакс» отмечает, что на своих должностях должны остаться многолетний министр финансов Владимир Притупов и «политический» вице-губернатор Виталий Снесарь.

Владимир Притупов Олег Богданов , altapress.ru

Есть вопросы и по начальнику управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края. В начале сентября появилась информация, что его может возглавить Владимир Графеев, директор НТЦ «Галэкс». Связано это с тем, что в крае необходимо активнее продвигать программу цифровизации и заниматься ей должен человек из сферы IT.

Кто придет?

Главная интрига сохраняется вокруг вакантного поста первого вице-премьера правительства. В кулуарах обсуждают, что с большой долей вероятности это будет варяг — возможно, из Красноярска, откуда приехал Томенко. Источники ИА «Амител» сообщали, что обсуждается кандидатура 38-летнего Ивана Кибардина, руководителя аппарата правительства Красноярского края.

По данным «Амитела», на место первого зама также рассматривается сенатор от Республики Алтай 43-летний Владимир Полетаев. Недавно у него была встреча с Томенко, где, возможно, обсуждался и кадровый вопрос.

Владимир Полетаев. Sanser67 , Wikimedia Commons

На место Мещерякова, по одной из версий, претендовал экс-руководитель краевого Главстроя Станислав Набоко. Однако, по данным «Банкфакса», по нему есть вопросы у силовиков. Накануне увольнения Набоко был замешан в ряде скандалов: чиновника критиковали за систему закупок Главстроем при строительстве газо- и водопроводов, обвиняли в плагиате диссертации, в отношении сотрудников ведомства завели уголовное дело из-за махинаций с квартирами для детей-сирот.

Новым руководителем краевого минсельхоза якобы может стать 43-летний глава Поспелихинского района Игорь Башмаков.

На пост «социального» вице-премьера ранее прочили депутата АКЗС Андрея Осипова.

Что еще изменится?

Однозначно поменяется структура правительства. Ранее Виктор Томенко уже заявлял, что ряд министерств снизят свой статус, вплоть до превращения в управления. Некоторые управления, напротив, могут «вырасти» до министерств. Более того, может появиться новый вид структурного подразделения — агентство.

Тогда же он не исключил, что действующее управление связи и массовых коммуникаций может превратиться в министерство. Однако, по данным «Банкфакса», Алтайкомсвязь, наоборот, могут разделить на два ведомства, которые будут курировать соответственно связь и информационные технологии. Якобы раздробят на более мелкие ведомства и Минстройтранс, у которого сегодня слишком много полномочий.