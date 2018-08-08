Томенко намекнул, как изменит структуру правительства

Врио губернатора Виктор Томенко сообщил, что в случае его избрания он может серьезно изменить структуру правительства. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями отрасли IT и связи 8 августа.

По словам Томенко, не исключено, что ряд министерств снизят свой статус, вплоть до превращения в управления. Некоторые управления, напротив, могут «вырасти» до министерств. Более того, может появиться новый вид структурного подразделения — агентство. В подробности Томенко не вдавался, конкретные примеры почти не называл.

Он лишь не исключил, действующее управление связи и массовых коммуникаций может превратиться в министерство. Значимость этого ведомства может возрасти в связи с тем, что президент поставил масштабные задачи по цифровизации экономики.

Сейчас для исполнения майского указа президента на федеральном уровне разрабатывается несколько нацпроектов, один из которых посвящен именно цифровизации. Согласно указу Путина расходы на это направление к 2024 году должны возрасти втрое.

Ранее источники altapress.ru не исключали, что Томенко в случае победы на выборах может изменить структуру правительства, в том числе с учетом опыта работы по модели Красноярского края. Там, например, уже сегодня работают агентства. Правда, в Красноярском крае должности губернатора и председателя правительства разделены.