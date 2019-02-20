Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 февраля 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Для сотрудника «Лаборатории Касперского» и силовика запросили 20 лет за госизмену

Прокурор попросил суд назначить 20 лет колонии строгого режима экс-сотруднику ФСБ Сергею Михайлову и начальнику отдела «Лаборатории Касперского», бывшему майору МВД Руслану Стоянову. Их обвиняют в госизмене, пишет «Коммерсантъ».

Зал судебных заседаний.
Зал судебных заседаний.
mos-gorsud.ru

Прения сторон по делу прошли 18 февраля в Московском окружном военном суде в закрытом режиме. Представитель Главной военной прокуратуры заявил, что вина обвиняемых полностью доказана.

Адвокаты попросили оправдать подсудимых, поскольку считают, что в их деле нет фактов госизмены.

До конца февраля Сергей Михайлов и Руслан Стоянов выступят с последним словом, пишет polit.ru. Они оба не признают своей вины.

Обвиняемых арестовали по делу о госизмене. Они маскировали свои контакты с иностранцами под видом вербовочной деятельности. Легенду о вербовке агентов, связанных со сферой информационной безопасности, экс-сотрудники российской спецслужбы использовали для оправдания своей незаконной деятельности в ущерб интересам государства, рассказал источник. Собеседник агентства отметил, что фигуранты дела находились под негласным наблюдением несколько лет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость