Для сотрудника «Лаборатории Касперского» и силовика запросили 20 лет за госизмену

Прокурор попросил суд назначить 20 лет колонии строгого режима экс-сотруднику ФСБ Сергею Михайлову и начальнику отдела «Лаборатории Касперского», бывшему майору МВД Руслану Стоянову. Их обвиняют в госизмене, пишет « Коммерсантъ ».

Прения сторон по делу прошли 18 февраля в Московском окружном военном суде в закрытом режиме. Представитель Главной военной прокуратуры заявил, что вина обвиняемых полностью доказана.

Адвокаты попросили оправдать подсудимых, поскольку считают, что в их деле нет фактов госизмены.

До конца февраля Сергей Михайлов и Руслан Стоянов выступят с последним словом, пишет polit.ru. Они оба не признают своей вины.

Обвиняемых арестовали по делу о госизмене. Они маскировали свои контакты с иностранцами под видом вербовочной деятельности. Легенду о вербовке агентов, связанных со сферой информационной безопасности, экс-сотрудники российской спецслужбы использовали для оправдания своей незаконной деятельности в ущерб интересам государства, рассказал источник. Собеседник агентства отметил, что фигуранты дела находились под негласным наблюдением несколько лет.