Для 158 тысяч мигрантов из Узбекистана Россия объявила амнистию

Она коснется 158 тыс. человек, которым ранее был запрещен въезд в страну. Теперь им разрешат въезд в РФ, кроме тех, кто был депортирован по решению суда, передает ТАСС.

Российский Минздрав доставил в Узбекистан более 10 тыс. доз вакцины против коронавируса для вакцинации трудовых мигрантов, выезжающих в РФ, пишет bfm.ru.

В России планируется продлить мораторий на высылку нелегальных мигрантов.

В кабмине послабления для мигрантов посчитали возможными. Не исключили такую вероятность и в пресс-службе МВД.

Уточняется, что инициативу о продлении моратория особенно поддерживают строительные компании и структуры ЖКХ. Связано это с нехваткой рабочей силы.