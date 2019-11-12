Дмитрий Медведев посетит Алтайский край с целью выяснить, как тут живет РЖД и село

Дмитрий Медведев совершит рабочую поездку в Сибирский федеральный округ со всеми заинтересованными министрами. В Новосибирске он проведет совещание по генетике, а потом отправится в села Алтайского края по железной дороге, пишет правительство региона.

12 ноября в Новосибирске он проведет совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России.

В нем примут участие заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. И Медведев еще встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

В тот же день, в ходе переезда на поезде из Новосибирска в Барнаул Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором будут рассмотрены проекты финансового плана и инвестиционной программы Российских железных дорог на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В совещании примут участие заместитель председателя правительства Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. И генеральный директор и председатель правления компании «РЖД» Олег Белозеров.

«По прибытии в Барнаул председатель правительства проведет рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко», — говорит сообщение официального сайта.

13 ноября в селе Санниково Алтайского края Дмитрий Медведев проведет совещание о развитии сельских территорий и улучшении качества жизни жителей села. Говорят, Медведев посетит социальные объекты. Возможно, с теми, кто анонсирован в этой встрече на сайте правительства: