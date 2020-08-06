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Политика

Дмитрий Медведев призвал считаться со сторонниками Фургала

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, поддерживает много людей, и государство должно с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Виктор Рау. Акция в поддержку Хабаровска.
Виктор Рау. Акция в поддержку Хабаровска.
Altapress.ru

Лидер единороссов назвал резонансной ситуацию в Хабаровском крае, где уже несколько недель продолжаются акции в поддержку Фургала.

Медведев подчеркнул — россияне имеют право на гражданскую позицию. В том, что жители региона ее активно выражают, ничего противоестественного нет, пишет bfm.ru. При этом замглавы Совбеза отметил, что гражданская позиция должна выражаться в законных формах.

Акции

В Хабаровском крае с 11 июля проходят масштабные стихийные митинги и шествия.

Люди недовольны арестом бывшего главы региона Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств 15-летней давности.

Президент РФ Владимир Путин уволил Фургала с формулировкой «в связи с утратой доверия», назначив врио главы региона его однопартийца Михаила Дегтярева, однако хабаровчанам это не понравилось.

Градус недовольства вырос после того, как Дегтярев заявил, что к организации митингов причастны некие иностранные граждане, которые «раскачивают» ситуацию в регионе.

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