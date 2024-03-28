28 марта
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Политика

Дмитрий Песков призвал Павла Дурова внимательнее следить за Telegram

Причиной стало то, что мессенджер часто используют в террористических целях, сообщает SHOT.

Telegram, социальные сети.
Telegram, социальные сети.
CC0

Пресс-секретарь РФ подчеркнул, что блокировать Telegram на территории страны никто не собирается. Но факт пользования террористами этого мессенджера требует повышенного внимания также и от Павла Дурова.

Песков рассказал, что они ожидали от Павла Дурова большего внимания. Пресс-секретарь также отметил: «Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, на глазах у нашего поколения, он все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических».

Ранее сообщалось, что представитель Кремля прокомментировал звонки мошенников с голосом Путина.

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