Дмитрий Песков призвал Павла Дурова внимательнее следить за Telegram

Причиной стало то, что мессенджер часто используют в террористических целях, сообщает SHOT.

Пресс-секретарь РФ подчеркнул, что блокировать Telegram на территории страны никто не собирается. Но факт пользования террористами этого мессенджера требует повышенного внимания также и от Павла Дурова.

Песков рассказал, что они ожидали от Павла Дурова большего внимания. Пресс-секретарь также отметил: «Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, на глазах у нашего поколения, он все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических».

Ранее сообщалось, что представитель Кремля прокомментировал звонки мошенников с голосом Путина.

Самое важное - в нашем Telegram-канале