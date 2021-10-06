6 октября
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Политика

До 11 человек увеличили число замов у председателя новой Госдумы

У спикера Госдумы восьмого созыва будет 11 заместителей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на участника заседания Бюро Высшего совета и Генерального совета «Единой России».

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Спикером Госдумы фракция предложила сделать Вячеслава Володина, который был на этом посту и в предыдущем созыве — с 2016 года.

На место первого вице-спикера партия выдвинула кандидатуру Александра Жукова. На должности заместителей председателя ЕР предложила Сергея Неверова, бывшего детского омбудсмена Анну Кузнецову и экс-главу Тувы Шолбана Кора-оола. Еще трое депутатов — Ирина Яровая, Петр Толстой и Алексей Гордеев — занимали такие же должности и в прошлом созыве. Партия власти предложила оставить их на этих местах.

Должность еще одного первого вице-спикера депутаты закрепят за КПРФ, пишет polit.ru.

Посты вице-спикеров получат по одному человеку от «Справедливой России — за правду», ЛДПР и «Новые люди».

В предыдущем составе Госдумы спикер имел восемь замов.

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