«До глубины души обидно и больно»: каменские предприниматели в отчаянии записали видео для упертых депутатов

В сети появилось видео , которое сняли общественники и предприниматели Каменского района, где депутаты так и не решились выбрать хотя бы временного главу. Авторы ролика говорят, что легким взмахом руки народные избранники остановили развитие района.

Районы края уже готовятся к отопительному сезону, занимаются благоустройством, но теперь это невозможно для Каменского района, говорят герои видео. Все потому, что 12 августа на сессии райсовета депутаты отказались продлевать полномочия Евгении Гордиенко как временного исполняющей обязанности главы.

Депутаты проявили неуважение к жителям района и правительству Алтайского края, подчеркивают авторы обращения.

«Мне до глубины души обидно и больно, что правительство Алтайского края выделило нам деньги в размере 6 млн рублей на благоустройство Каменской ЦРБ, но не найдя человека, который должен за них нести ответственность, отозвало эти деньги. И дадут ли нам их или нет?», — говорит один из участников видео.

Напомним, на заседании было 15 депутатов. 6 проголосовали «за», 3 высказались «против», все остальные воздержались.

Каменский район остается без высшего должностного лица. Работа муниципалитета блокируется, документы подписывать некому, важные решения принять не будет возможности.