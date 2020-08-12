«Вы вообще идиоты?»: депутаты скандального района в Алтайском крае не решились назначить даже временного главу

12 августа в Каменском районе прошла внеочередная сессия депутатов. На ней народные избранники должны были наконец определиться с возложением обязанностей исполняющего обязанности главы района. Предлагалось продлить полномочия Евгении Гордиенко, заместителю главы. Депутаты этого не сделали и, более того, устроили словесную перепалку.

На заседании было 15 депутатов. 6 проголосовали «за», 3 высказались «против», все остальные воздержались.

Каменский район остается без высшего должностного лица. Работа муниципалитета блокируется, документы подписывать некому, важные решения принять не будет возможности.

На опубликованном «Каменскими известиями» видео с сессии ясно, что обстановка была напряженной. В зале присутствовала и активно высказывалась представитель правительства края в АКЗС Стелла Штань.

Один из местных предпринимателей после голосования даже вышел из себя.

«Вы вообще идиоты? Люди-то что о вас думают? А вы о людях подумали?», — эмоционально высказался он (на минуте 1:40).

В итоге собравшиеся попросили оставить их одних, чтобы в депутатском кругу обсудить все вопросы.

В следующий раз они соберутся 17 августа.

Ранее altapress.ru выяснил, почему самый скандальный район края остался без власти и что будет дальше.

Каменские депутаты уже давно тормозят принятие важных для района решений. В конце 2019 года они сорвали сессию, на которой должны были принять бюджет.