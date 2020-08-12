Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 августа 24°C
Политика

«Вы вообще идиоты?»: депутаты скандального района в Алтайском крае не решились назначить даже временного главу

12 августа в Каменском районе прошла внеочередная сессия депутатов. На ней народные избранники должны были наконец определиться с возложением обязанностей исполняющего обязанности главы района. Предлагалось продлить полномочия Евгении Гордиенко, заместителю главы. Депутаты этого не сделали и, более того, устроили словесную перепалку.

Депутаты Каменского района.
Депутаты Каменского района.
Скриншот видео "Вести Алтай"

На заседании было 15 депутатов. 6 проголосовали «за», 3 высказались «против», все остальные воздержались.

Каменский район остается без высшего должностного лица. Работа муниципалитета блокируется, документы подписывать некому, важные решения принять не будет возможности.

На опубликованном «Каменскими известиями» видео с сессии ясно, что обстановка была напряженной. В зале присутствовала и активно высказывалась представитель правительства края в АКЗС Стелла Штань.

Один из местных предпринимателей после голосования даже вышел из себя.

«Вы вообще идиоты? Люди-то что о вас думают? А вы о людях подумали?», — эмоционально высказался он (на минуте 1:40).

В итоге собравшиеся попросили оставить их одних, чтобы в депутатском кругу обсудить все вопросы.

В следующий раз они соберутся 17 августа.

Ранее altapress.ru выяснил, почему самый скандальный район края остался без власти и что будет дальше.

Каменские депутаты уже давно тормозят принятие важных для района решений. В конце 2019 года они сорвали сессию, на которой должны были принять бюджет.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость