12 августа в Каменском районе стартует прием документов от претендентов на должность главы. А пока в районе очередной период безвластия. В конце июля депутаты районного собрания не продлили полномочия и.о. главы района Евгении Гордиенко. С 1 августа она работает в прежней должности — заместителем несуществующего главы. На хозяйстве она одна за всех: других замов в администрации нет.

Одна на всех

Политическая жизнь в Каменском районе протекает по привычному сценарию: скандал идет за скандалом. 31 июля у Евгении Гордиенко истекал срок полномочий и.о. главы района. Голосование за их продление провели среди депутатов опросным путем.

Однако, как сообщали «Каменские известия», семь из 17 депутатов райсобрания голосовать вообще не стали. За продление были всего пять человек, что намного меньше половины.

«С 1 августа Гордиенко работает заместителем главы (которого нет), и у нее нет права финансовой подписи. При этом других заместителей в администрации тоже нет. А если, не дай бог, с ней что-то случится? Зачем подвергать крупный район такому риску», — недоумевает в разговоре с altapress.ru источник, близкий к администрации района.

Евгения Гордиенко. Сайт Каменского района.

Калиф на день

Евгению Гордиенко, назначенную заместителем еще Федором Найденом, наделили статусом и.о. главы в сентябре 2018 года — вскоре после того, как Найдена временно отстранили от должности из-за уголовного дела.

Пока шло расследование этого дела, а затем и суд, депутатское большинство наделяло Гордиенко полномочиями и.о. на короткие сроки. И регулярно их продлевало. Или не продлевало.

В октябре 2019 года депутаты неожиданно передали полномочия и.о. главы другому заму — Алексею Жихаренко, принятому в администрации уже при Евгении Гордиенко. Но тот вопреки своему желанию оказался «калифом на час» — точнее, на день.

На новом посту он проработал 31 октября, а затем Гордиенко вернула себе полномочия и.о.

Алексей Жихаренко ( слева) проводит прием граждан. kamenrai.ru

К слову, Жихаренко в феврале уволился из районной администрации, и вскоре стал фигурантом уголовного дела о взятке. Преступление он совершил в другом муниципалитете — в Яровом, а в августе получил условный срок — 2,5 года. Но это, конечно, совсем другая история (хотя и далеко не рядовая).

Выборы могут затянуться

Так или иначе — в июне, после того, как Найдена официально отправили в отставку, каменские депутаты объявили конкурс на замещение должности главы района.

По графику два этапа конкурса должны завершиться к концу августа. Но уверенности в том, что главу выберут с первого раза, в районе нет.

Народные избранники в Каменском районе последние годы регулярно «прогуливают» сессии. Так, в 2018 году они не посещали заседания, не желая принять решение, позволяющее повысить тариф теплоснабжающему предприятию. При этом положение с ЖКХ было катастрофическим.

В 2019 году они сорвали голосование за бюджет — Каменский район стал единственным в крае, где в декабре он не был принят.

Евгения Гордиенко инспектирует благоустройства парка на ул. Речной. Август 2020 года. @gordienko.eug

Роль личностей в истории

Впрочем, сроки появления нового главы муниципалитета зависят и от того, кто заявится на эту должность. И кого предложит конкурсная комиссия.

Заявлений о желании стать главой района пока не сделал никто. В депутатском корпусе утверждают: документы на конкурс, скорее всего, подаст зампред райсобрания единоросс Иван Панченко, и за него депутаты проголосуют.

Панченко — бывший предприниматель, недолгое время руководивший МУП «Благоустройство» (признанного банкротом). Известен он и как один из участников депутатской потасовки, случившейся в 2018 году из-за политических разногласий. Причем депутат Виктор Штрак утверждал, что Панченко якобы набросился на него с кулаками.

Уголь на площадке на станции Камень-на-Оби , конец октября 2019 года. sgd22.ru

Намерения самой Евгении Гордиенко неизвестны — даже ближнему кругу она не говорит ни да, ни нет, рассказывает источник altapress.ru. «Видимо, ждет „отмашку“ из Барнаула, из правительства края», — считает он.

Достойные руководители в районе есть — среди потенциальных кандидатов называют, например, Александра Коновалова, директора Каменской птицефабрики. Но сам он желания взять на себя ответственность главы неспокойного района еще не проявил.

Кадровый кризис

Если же власти региона поддержат Гордиенко и убедят депутатов за нее проголосовать, противостояние в районе вряд ли закончится. Корреспондент Altapress.ru слышал положительные отзывы о ней со стороны независимых от нее людей.

Но наш собеседник полагает, что претензии к ней как к руководителю со стороны депутатов отнюдь не надуманные. Хотя и не исключает, что какое-то влияние на отношения с депутатским корпусом оказывают и политические интриги или, скажем, борьба «кланов».

Евгения Гордиенко. @gordienko.eug

Одна из главных претензий — кадровая политика. Взять, к примеру, руководителя управления образования. До недавнего времени им была Екатерина Киселева, ставшая фигурантом административного дела о езде в состоянии алкогольного опьянения. Она уволилась по собственному желанию.

Вместо нее назначен человек с весьма скромным управленческим опытом: несколько месяцев заведующим детсадом и много лет — работа в сфере организации праздников.

В районе не могут подобрать руководителя муниципальных «Теплосетей». Директором детского лагеря назначили человека, который долгие годы числился безработным.

Не справляется с потоком

Более того, депутаты не раз ставили перед и.о. главы вопрос о формировании дееспособной команды и назначении в администрацию других заместителей.

По данным altapress.ru, в июле они даже направили обращение к губернатору края, в котором попросили его убедить Гордиенко устранить этот недостаток, объяснив, что не станут продлевать ей полномочия, если это не изменится. Но замов у нее по-прежнему нет, и полномочия они не продлили.

«Здесь дело не только в риске, что район может остаться без руководства (дай бог здоровья и.о. главы). Гордиенко одна просто не справляется с потоком бумаг. В итоге мы видим различные казусы, когда документ, предназначенный для комитета ЖКХ, поступает в земельный комитет. А если выборы затянутся на год и Гордиенко по каким-то причинам уйдет, в районе вообще не будет рычагов, чтобы разрулить ситуацию. Мы зайдем в тупик. И тогда выход только один: вводить прямое правление губернатора», — размышляет собеседник.

Документы. СС0.

Вторая попытка

Жизнь в районе, понятно, не остановилась. Отсутствие права подписывать документы о выделении или перечислении денег не мешает Евгении Гордиенко заниматься приемкой школ и детсадов и инспектировать процесс обустройства парка, чем она, судя по ее Instagram, занялась в августе.

По данным altapress.ru, на сессии райсобрания, назначенной тоже на 12 августа, депутатам вновь предложат продлить ей полномочия и.о. главы — до момента появления законно избранного руководителя района.

В правительстве края altapress.ru пояснили, что со своей стороны предпринимают усилия, чтобы стабилизировать ситуацию в районе, и уверены, что она разрешится.