Виктор Томенко на эмоциях потребовал от алтайских депутатов вспомнить, для чего их избирали

Неявка депутатов Каменского районного Собрания на сессию по бюджету не прошла незамеченной для губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Пресс-служба правительства распространила его обращение к народным избранникам. Глава региона не стал скрывать эмоций.

Срыв сессии, по мнению Виктора Томенко, событие возмутительное. Район оказался единственным во всем крае без бюджета на 2020 год.

Депутаты, которые прогуляли заседание, наглядно продемонстрировали свое отношение ко всем, считает губернатор.

В частности: к избирателям (под угрозой выплаты зарплаты учителям и воспитателям, оплата за содержание дорог, нормальное прохождение отопительного сезона), к правительству Алтайского края и АКЗС, которые в 2019 году вплотную занялись застарелыми проблемами Каменского района, и к самим себе.

«Так как именно таким поведением и формируется негативное, скептическое, а порой и просто равнодушное отношение к органам местного самоуправления в наших муниципалитетах», — сказал губернатор.

Он напомнил, что муниципалитету планировали оказать серьезную поддержку в 2020 году, но если у района не будет бюджета, то краевые власти просто не смогут дальше ему помогать.

«Убеждён и требую, чтобы депутаты Каменского района вспомнили, для чего их собственно избирали, отодвинули в сторону свои личные сиюминутные политические интересы, немедленно провели внеочередную сессию и рассмотрели вопрос о бюджете района на 2020-й год и на период до 2022-го года», — подытожил Томенко.

Что случилось?

Депутаты Каменского районного собрания не явились на сессию, где должны были принять бюджет района. Если до Нового года документ так и не примут, то муниципалитет рискует остаться без финансирования социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и решения целого ряда проблем.

С чем связан срыв очередной и весьма важной для района сессии, точно пока не известно. Руководитель фракции «Единая Россия» Виктор Штрак не нашел времени поговорить с altapress.ru — был занят.

Председатель Каменского районного собрания Виктор Кашицин подтвердил, что 20 декабря на сессию пришли только семь человек, и, по его словам, причины были объективными — по крайней мере у части депутатов: «Пять человек уехали в командировку».